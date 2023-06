Goddess of Victory: NIKKE, incassi a quota 400 milioni per lo sparatutto sexy

Goddess of Victory: NIKKE lo sparatutto sexy sviluppato dal team coreano Shift Up, lanciato lo scorso novembre su iOS e Android per poi approdare anche su PC, ha totalizzato nel giro di sei mesi incassi per oltre 400 milioni di dollari su mobile.

Sebbene non si tratti di un titolo hentai che può essere giocato con una sola mano, Goddess of Victory: NIKKE vanta un roster di protagoniste ipersessualizzate mica da ridere, che giustamente danno le spalle al giocatore mentre affrontano orde di nemici sullo schermo.

Da dove arrivano i soldi? Stando ai dati di Sensor Tower, il 60% degli incassi è stato soprendentemente generato in Giappone, con USA (15%) e Corea del Sud (13%) a seguire. Il Giappone figura al primo posto anche per numero di installazioni (23%), seguito da USA (14%) e Thailandia (11%).

Il grande successo del gioco non è passato inosservato, se consideriamo che subito dopo il lancio di Goddess of Victory: NIKKE Tencent ha deciso di acquistare il 20% delle azioni del suo team di sviluppo, Shift Up.