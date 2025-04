Stellar Blade e Goddess of Victory sono enormi successi, tali da rendere il CEO uno dei più ricchi in Corea

Stellar Blade è stato un successo, questo è certo, ma quanto esattamente? Be', potrebbe aiutarvi sapere che il CEO della compagnia sviluppatrice - Shift Up - è diventato una delle persone più ricche di Corea.

I grandi successi di Shift Up

L'amministratore delegato di Shift Up - Kim Hyung-tae - che ha iniziato la propria carriera come artista di videogiochi, è entrato nella classifica delle 50 persone più ricche della Corea.

Secondo Forbes, il patrimonio netto di Kim Hyung-tae ha raggiunto l'incredibile cifra di 725 milioni di dollari. Si trattava in precedenza di una cifra ancora più alta, visto che le azioni di Shift Up sono scese di un terzo. Prima di ciò, Kim Hyung-tae era miliardario.

L'enorme successo di Shift Up non è dovuto solo a Stellar Blade, poiché la più grande fonte di guadagno dello studio è Goddess of Victory: Nikke, uno sparatutto action-RPG con grafica anime. Attualmente è disponibile solo su mobile e PC e ha generato una notevole quantità di entrate per Shift Up.

I dati indicano che Goddess of Victory: Nikke, nel primo mese di uscita, ha guadagnato 70 milioni di dollari, cifra che è salita a 400 milioni di dollari in meno di 12 mesi. Le cifre aumenteranno inoltre grazie alla pubblicazione di una versione cinese, che vede già oltre 5 milioni di pre-registrazioni.

Oltre a Goddess of Victory: Nikke, anche Stellar Blade è stato un grande successo per Shift Up. Grazie a questo gioco, le entrate di Shift Up sono aumentate di un terzo, raggiungendo i 224 miliardi di won (133 milioni di euro).

