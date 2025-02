Eve di Stellar Blade era inizialmente un poco diversa: il team mostra una prima versione della protagonista

In realtà, però, il personaggio inizialmente era un poco diverso rispetto alla sua versione finale .

Stellar Blade - il videogioco d'azione coreano che nel 2024 ha fatto molto discutere - ha spinto molto sulla propria protagonista, Eve , e il suo aspetto. Si tratta di una ragazza molto attraente (letteralmente realizzata a partire dalle fattezze di una modella) e indossa abiti che mettono in mostra il suo fisico.

Il video della versione preliminare di Eve in Stellar Blade

Il profilo sociale ufficiale di Stellar Blade ha condiviso un breve video tramite il quale ha mostrato un modello poligonale preliminare di Eve. Il team ha scritto: "Questo è l'aspetto di Eve nei primi giorni di sviluppo. C'è un po' di esagerazione animata rispetto alla versione attuale".

Le parole "esagerazione animata" non sono chiarissime, ma supponiamo che gli autori di Stellar Blade facciano riferimento che Eve aveva nella prima versione alcune caratteristiche più vicine allo stile degli anime, ad esempio con occhi più grandi e caratteristiche facciali più semplici. Il personaggio non è ovviamente stato completamente rivoluzionato, ma nella versione finale ha uno stile un poco più realistico, sebbene probabilmente in parte il tutto sia legato al fatto che la Eve definitiva è tecnologicamente più avanzata e dettagliata (basta vedere i capelli). È normale che un modello poligonale all'inizio dello sviluppo sia realizzato con meno cura.

Ricordiamo poi che sebbene il fisico di Eve sia basato sulla modella Shin Jae-eun, il volto è frutto del team e non è una copia della star coreana. Segnaliamo poi che Eve di Stellar Blade è stata ridisegnata da un designer di Naughty Dog che ha ricevuto i ringraziamenti di ShiftUp.