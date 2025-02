OpenAI debutta al Super Bowl con un investimento da 14 milioni di dollari

Lo spot, ideato sotto la guida della nuova Chief Marketing Officer Kate Rouch , ha avuto un costo di 14 milioni di dollari per il posizionamento nella prima metà della partita. La scelta di non menzionare AGI (Artificial General Intelligence) o concetti più avanzati dell'IA è stata deliberata: l'obiettivo era rendere il messaggio accessibile a un pubblico ampio, compreso chi non ha familiarità con la tecnologia.

OpenAI ha fatto il suo ingresso nel Super Bowl con uno spot da 60 secondi che racconta l'evoluzione tecnologica dell'umanità attraverso uno stile di animazione ispirato al puntinismo. Il video trasforma semplici punti in immagini iconiche del progresso, partendo dal fuoco e dalla ruota fino a raggiungere scoperte moderne come il sequenziamento del DNA e l'esplorazione spaziale. Il culmine della narrazione è l'intelligenza artificiale, con ChatGPT mostrato mentre aiuta con compiti pratici come la stesura di piani aziendali o l'apprendimento delle lingue.

Un momento decisivo per OpenAI

Un dettaglio interessante riguarda la produzione dello spot: mentre il nuovo strumento Sora, il modello text-to-video di OpenAI, è stato usato in fase di ideazione per sperimentare angolazioni e inquadrature, l'animazione finale è stata completamente realizzata da artisti umani. "Volevamo che fosse una celebrazione della creatività umana", ha spiegato Rouch, sottolineando come l'IA debba essere vista come un'estensione dell'ingegno umano, non come un sostituto.

Sam Altman, CEO di OpenAI

Lo spot arriva in un periodo cruciale per OpenAI, che cerca di consolidare la propria leadership nel settore dell'IA. Con una valutazione che punta ai 300 miliardi di dollari e un fatturato stimato di 11,6 miliardi di dollari per il 2025, l'azienda ha bisogno di mantenere alta l'attenzione del pubblico.