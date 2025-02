GTA 6 risolleverà le vendite di PS5 e Xbox Series X|S in calo, il capo di Take-Two ne è sicuro

In particolare, sulla situazione attuale del mercato console Zelnick ha concordato sul fatto che ci si trovi in una situazione in cui comincia a emergere l'attesa per la prossima generazione, ma si è detto fiducioso di una ripresa delle vendite hardware proprio con l'arrivo del blockbuster in questione.

Una considerazione basata su dati storici

D'altra parte, l'affermazione di Zelnick non è dettata solo dalla volontà di spingere GTA 6, quanto piuttosto dalla semplice visione dei risultati ottenuti già in precedenza dalla serie in questione.

"Quando si ha un grande titolo sul mercato, e ne abbiamo anche altri, storicamente questo ha sempre fatto vendere le console", ha detto Zelnick, riferendosi a quanto successo anche con GTA 5.

"penso che questo si quello che accadrà quest'anno", ha affermato il CEO di Take-Two. "Non credo che i dazi siano destinati ad essere nostri amici, ma credo che ci sarà un aumento significativo delle vendite di console grazie al programma di uscite, non solo da parte nostra, ma anche da parte di altri. Quindi non sono preoccupato per questo calo delle vendite di console".

In effetti, ci sono anche molti analisti che sostengono l'importanza di GTA 6 per l'intero mercato console videoludico, con l'uscita del gioco che è destinata a rappresentare un evento di maggiore importanza per l'industria dell'intrattenimento in generale.