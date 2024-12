Meta lancia “Live AI” per i smart glasses Ray-Ban e sfida Google Project Astra

L'ultimo aggiornamento porta funzionalità AI avanzate, come assistenza in tempo reale e traduzione live, anticipando il futuro della realtà aumentata.

Meta ha annunciato un importante aggiornamento per i suoi Ray-Ban, introducendo la nuova funzionalità "Live AI", che trasforma gli occhiali in uno strumento di assistenza in tempo reale. La funzione utilizza un feed video continuo per analizzare l'ambiente circostante e offrire risposte contestuali, in modo simile a quanto mostrato da Google con Project Astra. Con "Live AI", gli utenti possono ricevere aiuto immediato per attività quotidiane come cucinare, fare giardinaggio o esplorare nuovi luoghi. Grazie a un'interazione più naturale, è possibile porre domande senza dover dire "Hey Meta" ogni volta, fare riferimento a discussioni precedenti o interrompere per chiedere ulteriori dettagli. In prospettiva, Meta promette che l'intelligenza artificiale sarà in grado di anticipare le esigenze degli utenti, offrendo suggerimenti utili ancor prima di essere interpellata.

Traduzione in tempo reale: comunicazione senza barriere L'aggiornamento porta con sé anche la funzione "Live Translation", che permette di tradurre il parlato in tempo reale. Disponibile inizialmente per spagnolo, francese e italiano, il discorso della persona viene tradotto e trasmesso in inglese direttamente attraverso gli auricolari integrati negli occhiali. Inoltre, la traduzione viene visualizzata come testo sull'app collegata allo smartphone, migliorando ulteriormente l'esperienza utente. Un paio di Ray-Ban Meta. Meta sta attualmente limitando il rollout di queste nuove funzionalità a un numero ristretto di utenti negli Stati Uniti e in Canada attraverso un sistema di lista d'attesa. Questa fase di test consentirà all'azienda di raccogliere feedback prima di un'implementazione globale.