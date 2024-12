Dei giochi esclusivi PlayStation sarebbero in arrivo su Xbox, il prossimo anno

I dettagli condivisi da Jez Corden

In un nuovo rapporto di Jez Corden di Windows Central, viene indicato che alcune fonti gli hanno riferito che il prossimo anno arriveranno su Xbox Series X|S "altri giochi non annunciati e precedentemente esclusivi di PlayStation".

Il problema in questo caso è che la dichiarazione è (volutamente?) piuttosto vaga e non è chiaro se si parli di giochi first party o prodotti da team esterni. Ad esempio, si potrebbe trattare di giochi come Final Fantasy 7 Remake e Rebirth, per ora disponibili solo su PlayStation (in ambito console) oppure di Stellar Blade, in altre parole di giochi che non sono prodotti da Sony e che non stupirebbe vedere sulle console di Microsoft prima o poi.

Purtroppo dovremo attendere per vedere esattametne di cosa si tratta, sempre ammesso ovviamente che Corden stia riportando informazioni corrette. Ricordiamo infatti che per ora non è nulla più che un rumor, pur provenendo da un giornalista noto.

Guardando la situazione dal lato opposto, invece, pare che Microsoft si sia pentita di aver tenuto Hellblade 2 esclusiva.