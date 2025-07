È morto Michael Madsen, attore caro a Quentin Tarantino e al mondo dei videogiochi

È morto Michael Madsen, l'attore caro a Quentin Tarantino e noto al grande pubblico per i suoi ruoli in film come Le Iene e Kill Bill. In particolare il personaggio di Mr. Blonde e l'iconica scena della tortura ne Le Iene lo hanno consacrato nella scena indipendente.

Nel corso della sua lunga carriera, Madsen ha preso parte a oltre centocinquanta film, fra cui Donnie Brasco, Thelma & Louise, Sin City, Species e Free Willy, alternando pellicole di grande successo a produzioni indie o a basso budget.

Madsen è comparso anche in numerosi videogiochi: di recente ha interpretato Travis Baker, uno dei protagonisti di Crime Boss: Rockay City, portando sullo schermo la sua stessa immagine e non soltanto la voce, come accaduto per svariate altre produzioni.

Negli anni, infatti, l'attore americano ha doppiato personaggi come Toni Cipriani in Grand Theft Auto 3, Mike Harper in Call of Duty: Black Ops 2, Daud nei due episodi di Dishonored, Charles Jericho in DRIV3R e Uncle Jess Collins in The Walking Dead: Survival Instinct.