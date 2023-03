Il tema è di certo attuale e le intelligenze artificiali non mancheranno di metterci bocca da qui ai prossimi anni, dunque sul piano dei presupposti scenografici, diciamo così, il titolo d'esordio di Ingame Studios si pone probabilmente come un primo passo nella direzione di un revival che in qualche modo monetizzerà ancora una volta sulla nostalgia dei quarantenni.

Nulla da dire sulle singole interpretazioni , sia chiaro: con l'eccezione anche qui di Norris, che appare fin troppo apatico nelle sue battute, l'intero cast ha fatto un gran bel lavoro, Madsen con il suo stile così peculiare e Rooker che spicca senza dubbio grazie al suo convincente ritratto del sicario esaltato e a dir poco rozzo. Semplicemente, l'idea delle scene di intermezzo intrise di starpower che conferiscono valore a un prodotto di per sé manchevole ci sembra un po' antiquata ed è forse meno brillante di quanto non pensassero gli autori.

L'impiego di tutte queste star avrà certamente inciso parecchio sul budget del gioco, ma a nostro avviso non produce un adeguato ritorno sul piano narrativo: le sequenze di intermezzo in cui i vari personaggi interagiscono fra di loro risultano piuttosto statiche e poco coinvolgenti, con la sola eccezione di quelle con Chuck Norris, che scherzano sullo stereotipo del poliziotto infallibile e possono contare sulla presenza di una "spalla comica".

La storia di Crime Boss: Rockay City è quella di un impero criminale che perde i propri punti di riferimento, dando vita a una spietata guerra fra bande per il controllo del territorio. Il protagonista è in questo caso Travis Baker (Michael Madsen), un criminale determinato a diventare il nuovo boss di Rockay City che scoprirà presto quanto questa impresa sia tutt'altro che semplice.

Dopodiché, quando si passa all'azione vera e propria spunta l'anima heist del gioco, che alterna colpi in pieno stile Payday (con tanto di trapani, borsoni, sistemi di sicurezza, veicoli per la fuga e polizia) a scontri armati con le bande rivali per la conquista di nuove zone o la difesa di quelle sotto il nostro controllo. Laddove Baker dovesse finire ucciso in una di queste missioni, l'elemento della morte permanente decreterà il game over, ma con una concessione: nel ricominciare la campagna potremo conservare tutti i potenziamenti e il livello di esperienza fin lì ottenuti.

I produttori di Crime Boss: Rockay City ci tengono a sottolineare che il loro gioco non è un semplice heist game, bensì un gioco di crimine organizzato , e dal punto di vista strutturale ciò si traduce in una componente strategica e gestionale in cui bisogna tenere d'occhio le proprie finanze, assoldare uomini per poi potenziarli ed equipaggiarli, vendere refurtiva sul mercato nero, stringere accordi, chiedere eventuali prestiti, acquistare oggetti di lusso, ma soprattutto conquistare tutti i territori per vincere.

La campagna comincia letteralmente dalla fine: Baker e lo Sceriffo Norris si affrontano in un duello spietato sui tetti di un edificio, ma il nostro ha la peggio: a quel punto la sua vita si "riavvolge" in una sorta di sliding door che non ha una funzione prettamente narrativa, bensì va a sottolineare un approccio roguelite in cui la morte del protagonista implica l'ineluttabile game over e l'obbligo di ricominciare tutto da capo.

La schermata di avvio di Crime Boss: Rockay City consente di accedere a tre differenti modalità , al netto del tutorial: La Guerra di Baker, ovverosia la campagna che funge da fulcro per l'intera esperienza e racconta il percorso del protagonista nel suo tentativo di prendere il controllo della città; Crime Time, una sorta di "partita veloce" in cui è possibile prendere parte a missioni brevi e casuali; e infine Leggende Urbane, una raccolta di sei mini campagne a base prettamente cooperativa.

Gameplay: come Payday, ma dodici anni dopo

Crime Boss: Rockay City, uno scontro a fuoco in notturna

Come accennato, in termini di gameplay Crime Boss: Rockay City risulta palesemente ispirato a Payday: The Heist, ma al contempo privo della complessità che caratterizzava i colpi più avanzati della serie targata Overkill Software, nonché viziato da grosse limitazioni per quanto concerne l'intelligenza artificiale, sia dei propri compagni di squadra che dei nemici. Procediamo con ordine, però.

La mappa di riferimento di Rockay City mostra le zone sotto il controllo della banda di Baker e quelle gestite dai suoi rivali, con una progressione "alla giornata" che limita il numero di azioni che è possibile eseguire sulla base della disponibilità di uomini e denaro. Sono dunque due le attività con cui potremo cimentarci: gli scontri a fuoco per la conquista o la difesa del territorio, che sono fondamentalmente dei deathmatch a squadre all'interno di un piccolo scenario, e le missioni vere e proprie.

Crime Boss: Rockay City, difendiamo la posizione mentre un trapano apre la camera blindata di una banca

Queste ultime servono per finanziare il nostro impero criminale e mettono in scena una decina scarsa di situazioni differenti che vengono riproposte ciclicamente: la rapina di un centro commerciale, di una gioielleria o di una banca, l'assalto a un furgone blindato, il recupero di materiali preziosi da un magazzino sorvegliato o l'eliminazione di luogotenenti rivali rintanati in un cantiere, in una rimessa o nei pressi di una spiaggia. Dopodiché compaiono incarichi speciali che scandiscono la progressione della campagna, come il recupero di una valigetta, la rapina su di un treno o su di una nave ormeggiata.

Ci sono generalmente vari modi per affrontare i colpi, ad esempio è possibile optare per un approccio stealth andando a distruggere o disattivare i sistemi di sicurezza, intimare alle guardie di mettersi a terra, legarle o condurle al riparo da sguardi indiscreti, scassinare serrature e aprire porte sul retro perché i nostri compagni possano accedere all'edificio di turno senza far scattare gli allarmi; oppure sbattersene di tutto, procedere a pistole spiegate, eliminare chiunque ci intralci ma prepararsi a resistere all'assalto della polizia.

Crime Boss: Rockay City, il rozzo e folle Touchdown di Michael Rooker

Si tratta di dinamiche, è il caso di ribadirlo, identiche a quelle della serie Payday, con anche le forze dell'ordine che dapprima provano a fermarci con le pattuglie di quartiere, per poi chiamare in causa la SWAT e man mano le unità corazzate o finanche degli agenti speciali dotati di una resistenza sostanzialmente superiore alla media; il tutto mentre magari stiamo aspettando che il trapano (che può incepparsi se proviamo ad accelerarne le funzioni in maniera incauta) apra la cassaforte con il bottino più prezioso per poi raccogliere tutto, riempire i borsoni e raggiungere il furgone che ci aspetta per fuggire.

Anche il gunplay ci è sembrato fondamentalmente uguale a quello della serie di Starbreeze, con meccanismi ben diversi rispetto al classico Call of Duty, caricatori brevi e munizioni limitate, tanta oscillazione del mirino, una certa difficoltà nel mettere a segno colpi alla testa (anche a causa di hitbox non sempre precise) e nemici sempre piuttosto coriacei, specie quando il grado di allerta (e dunque la difficoltà) aumenta in seguito a una condotta prevalentemente caciarona.

Crime Boss: Rockay City, una resa dei conti vecchio stile per una delle missioni extra della campagna

Dicevamo della complessità: il gioco non si sofferma sulla pianificazione dei colpi né mette in campo situazioni stratificate, è tutto piuttosto lineare e semplificato ma al contempo la tendenza alla ripetizione diventa clamorosa dopo qualche ora, all'ennesima rapina in gioielleria o in banca sempre uguale. Inoltre l'intelligenza artificiale, o la mancanza di essa, pesa tanto: sia nell'impossibilità di impartire ordini ai compagni e nei loro comportamenti a volte viziati da imperfezioni, sia nelle routine che gestiscono le unità nemiche, incapaci di percepire la nostra presenza anche se gli corriamo alle spalle per un colpo di fucile a bruciapelo.

Ovviamente la situazione cambia in cooperativa, laddove ci si riesca a organizzare con tre amici: in tale frangente l'esperienza di Crime Boss: Rockay City può restituire qualche soddisfazione per un lavoro portato a termine in maniera pulita e finanche qualche risata di fronte ai bug che spesso accompagnano le fasi più concitate dell'azione, con l'auspicio che il supporto post-lancio vada a smussare questi spigoli e soprattutto ad aggiungere sostanza al pacchetto.