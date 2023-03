The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, nuove immagini mostrano i poteri di Link

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si mostra con una serie di nuove immagini che presentano i poteri di Link nell'atteso sequel, ovverosia le abilità inedite che il producer Eiji Aonuma ha illustrato nel corso dell'evento di oggi.

Come abbiamo avuto modo di riportare nella notizia sul video di gameplay di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sono stati rivelati tre poteri in particolare: Reverto, che riavvolge il tempo; Compositor, che permette di fondere vari oggetti; e infine Ascensus, che proietta Link sulla sommità di qualsiasi struttura dotata di un soffitto.

Si tratta di elementi senza dubbio in grado di introdurre tanta innovazione all'interno del solido gameplay di Breath of the Wild, e che vanno a miscelarsi con le nuove meccaniche esplorative del gioco, in cui potremo visitare anche un intero arcipelago di isole fluttuanti nel cielo.

Tutto il resto, naturalmente, lo scopriremo il prossimo 12 maggio, quando The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom farà il proprio debutto in esclusiva su Nintendo Switch.