Nintendo Switch OLED, annunciata l'edizione speciale The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

È stata annunciata l'edizione speciale griffata The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom di Nintendo Switch modello OLED, al termine della presentazione del gameplay del nuovo capitolo della serie con il producer Eiji Aonuma.

Il reveal non arriva come una sorpresa clamorosa, visto che nelle scorse ore il database di GameStop ha visto la comparsa di un nuovo modello di Nintendo Switch. Ad ogni modo, la console sarà disponibile nei negozi a partire dal 28 aprile e, come da tradizione, non includerà il gioco in bundle.

"Questa nuova elegante edizione presenta un design che appare in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, tra cui il noto stemma di Hylia della serie The Legend of Zelda sulla parte anteriore della base", si legge nel comunicato stampa ufficiale.

Nintendo Switch, il Pro Controller e la custodia griffati Tears of the Kingdom

Sempre alla fine del video di gameplay, dopo l'annuncio del Nintendo Switch modello OLED in edizione speciale vengono presentati anche due nuovi accessori, nello specifico un Pro Controller e una custodia, entrambi decorati con motivi ispirati a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: usciranno il 12 maggio.