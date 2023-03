The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, nuovo video di gameplay da dieci minuti

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è stato mostrato da Nintendo con un nuovo video di gameplay della durata di dieci minuti, come annunciato ieri. Le sequenze sono state presentate dal producer della serie, Eiji Aonuma.

Alcuni giorni fa il presidente di Nintendo of America, Doug Bowser, ha detto che la qualità di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom giustificherà il prezzo del gioco, superiore rispetto alla media delle produzioni per Nintendo Switch.

Ebbene, il filmato appena trasmesso sembra confermare l'enorme potenziale del sequel di Breath of the Wild, che partirà da quelle solidissime basi per introdurre tante novità sotto il profilo del gameplay e non solo.

Nelle sequenze iniziali del gameplay Aonuma ha mostrato Link a cavallo e le isole sospese nel cielo in lontananza, ma come fare per raggiungerle?

Quando una roccia cade nelle vicinanze, il producer rivela uno dei poteri che potremo utilizzare nel gioco, Reverto, che in pratica "riavvolge il tempo" e il comportamento degli oggetti, in questo caso la roccia che risale verso l'alto con noi sopra.

Una volta raggiunta l'isola, il nostro personaggio può utilizzare un aliante per planare su quelle che si trovano nei dintorni, portando così avanti la sua esplorazione e osservando ciò che si para di fronte ai suoi occhi, ad esempio alberi e rocce che avremo modo di "fondere" tramite un altro potere di Link denominato Compositor.

Si tratta di una capacità che consente letteralmente di plasmare la materia all'interno di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, creando oggetti nuovi e dotati di caratteristiche che possano essere utili in determinate situazioni, ad esempio durante lo scontro con specifici nemici oppure anche per attraversare passaggi ostici.

La cosa interessante di Compositor è che può dar vita anche a meccanismi complessi, e il risultato finale in termini di gameplay è molto simile a quanto visto nel classico Banjo-Kazooie: Viti e Bulloni, nella fattispecie la possibilità di creare anche dei veicoli tramite cui, ad esempio, attraversare l'acqua.

Aonuma ha infine presentato il potere Ascensus, che permette a Link di attraversare qualsiasi soffitto ed emergere all'esterno, creando una sorta di colonna ascensionale che lo rende intangibile quanto basta per eseguire questa manovra. Si tratta di una manovra che funziona ovunque ci sia un soffitto, anche all'interno di una grossa grotta.

Il video di gameplay si è concluso con Link che è precipitato giù da un'isola, in seguito all'attacco di un golem munito di una sorta di grosso "ventaglio", per poi tuffarsi in acqua e riprendere dunque l'esplorazione della superficie.