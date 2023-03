The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la qualità giustificherà il prezzo per Doug Bowser

Doug Bowser, presidente di Nintendo of America, è convinto del fatto che la qualità di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom andrà a giustificare il prezzo del gioco, che come sappiamo sarà più alto rispetto alla media dei titoli per Nintendo Switch.

Lo scorso mese la casa giapponese ha confermato l'aumento di prezzo a 69,99€ per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, pur spiegando che non si tratta di un nuovo standard per i giochi di Nintendo Switch, e Bowser ha provato a spiegare questa scelta.

"Guardiamo a ciò che il titolo ha da offrire", ha detto il presidente di Nintendo of America. "Penso che i fan la troveranno un'esperienza incredibilmente densa e coinvolgente. Il prezzo riflette appunto il tipo di esperienza che gli utenti possono aspettarsi giocando a questo particolare prodotto."

Bowser ha approfittato dell'occasione per ribadire che non si tratta di una politica che verrà adottata per tutti i giochi in uscita su Switch: "Non si tratta del prezzo a cui venderemo necessariamente tutti i nostri titoli. Parliamo in effetti di un modello piuttosto comune in Europa e in altre parti del mondo, dove la cifra cambia a seconda del gioco."

