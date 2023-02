The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, confermato l'aumento di prezzo a 69,99€

Con il Direct di ieri sera Nintendo ha confermato l'aumento di prezzo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom rispetto agli standard dei suoi titoli per Nintendo Switch. Quindi chi vorrà l'edizione standard dovrà sborsare 69,99€ invece dei soliti 59,99€.

L'aumento era in realtà già emerso ieri in forma ufficiosa dall'eShop, ma il prezzo era finito online probabilmente per sbaglio ed era stato subito ritirato. Nel frattempo negozi online come Amazon avevano aggiornato il prezzo di prenotazione del gioco portandolo alla nuova quota. Va detto che per ora The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è l'unico titolo di Nintendo ad aver subito un aumento di prezzo. Il recente Fire Emblem Engage è stato venduto ai canonici 59,99€, mentre l'appena lanciato Metroid Prime Remastered costa 39,99€. Di Pikmin 4, invece, ancora non si conosce il prezzo, quindi è impossibile fare confronti (sarebbe utile, visto che il gioco sarà lanciato circa due mesi dopo il nuovo Zelda.

Da sottolineare come i titoli per Nintendo Switch perdano valore molto più lentamente di quelli per altre piattaforme, per via delle politiche di Nintendo volte a tutelarli il più possibile. Ergo, difficilmente il nuovo Zelda subirà degli sconti a breve. Per consolarci possiamo guardare il nuovo trailer di gameplay appena pubblicato e la galleria con le nuove immagini.