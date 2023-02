The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: tante immagini nella nuova galleria

Oltre al nuovo trailer di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo ha pubblicato anche una ricca galleria di immagini del gioco, che faranno sicuramente felici tutti gli appassionati che lo stanno aspettando. La potete vedere qui di seguito:

Leggiamo i dettagli diramati da Nintendo in merito a quanto mostrato questa sera:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: in questo seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild ti farai strada attraverso le sconfinate distese e i vasti cieli di Hyrule. Riuscirai a padroneggiare tutta la potenza delle nuove abilità di Link per respingere le sinistre forze che minacciano il regno? Oltre alla versione standard, al lancio sarà disponibile anche la The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Collector's Edition, che include la versione su scheda del gioco, un artbook con illustrazioni e bozzetti, una custodia SteelBook, un poster di metallo Iconart TM e un set di quattro spillette. Separatamente sarà disponibile anche un nuovo amiibo di Link di questo gioco che permetterà di sbloccare armi e materiali, oltre a un tessuto speciale per la paravela. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom arriverà su Nintendo Switch il 12 maggio. I preordini sono ora aperti nel Nintendo eShop.