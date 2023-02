Mario Kart 8 Deluxe: presentato in video il Pacchetto 4 del Pass Percorsi Aggiuntivi

Nel corso del Nintendo Direct dell'8 febbraio, Nintendo ha presentato anche la nuova espansione per Mario Kart 8 Deluxe, ovvero il Pacchetto 4 del Pass Percorsi Aggiuntivi, facente parte del programma a lungo termine di aggiunte previsto dalla casa di Kyoto per il suo celebre gioco corse arcade.

Il Pacchetto 4 di Mario Kart 8 Deluxe contiene 8 nuovi percorsi e un personaggio aggiuntivo, andando dunque ad arricchire in maniera notevole i contenuti del gioco originale.

In attesa di scoprire con precisione le caratteristiche dei nuovi tracciati, intanto è stata presentata in video Isola Yoshi, un nuovo percorso.

Il personaggio aggiuntivo è invece Strutzi, scesa in pista per la prima volta in Mario Kart: Double Dash!! E destinata ad arricchire il già vasto roster di piloti presenti nel gioco, con i prossimi pacchetti che includeranno altri personaggi della serie Mario Kart.

Il pacchetto 4 di Mario Kart 8 Deluxe - Pass percorsi aggiuntivi arriverà su Nintendo Switch questa primavera. Ricordiamo che il Pass percorsi aggiuntivi include sei pacchetti separati, con otto percorsi ciascuno, che verranno tutti pubblicati entro la fine del 2023.

Il Pass percorsi aggiuntivi può essere acquistato separatamente nel Nintendo eShop oppure è compreso in tutti i suoi contenuti gratuitamente all'interno della sottoscrizione in abbonamento a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo.