Nintendo Direct di febbraio 2023: tutti i giochi e gli annunci

Tutti gli annunci

Come da tradizione si è partiti a bomba. Poche ciance e davvero pochi istanti e un ritmo forsennato. Si parte, infatti, con Pikmin 4, il nuovo capitolo dello strategico in tempo reale creato da Shigeru Miyamoto. Come sempre si tratta di un gioco coloratissimo nel quale la protagonista deve trovare e sfruttare i coloratissimi Pikmon per risolvere diversi problemi e recuperare gli oggetti che le serviranno per far ripartire la nave. Novità sono i pikmin di ghiaccio, in grado di congelare l'acqua e un pikmin cane che potrà usare il suo olfatto per trovare segreti o superare ostacoli d'acqua. Altra novità è che di notte i nemici sembrano diventare ancora più forti. Pikmin uscirà il 21 luglio 2023.

Si passa al DLC di Xenoblade Chronicles 3, l'intagliatrice Masha. Con lei arriveranno anche degli elementi roguelite "Tenzone del sommo". Inoltre è stato annunciato il Volume 4. L'espansione arriverà il 16 febbraio.

Si passa a Samba de Amigo: Party Central, il divertente gioco musicale a base di maracas. Lo stile folle è sempre il solito, così come le modalità cooperative con le quali ravvivare i pomeriggi. 40 brani di tanti generi differenti. Questa in arrivo estate.

La moda si fa largo su Nintendo Switch grazie a Marvelous Europe. Fashion Dreamer darà a tutti e tutte la possibilità di creare il proprio stile. Fashion Dreamer arriverà nel corso del 2023

Dead Cells: Return to Castlevania è un interessantissimo DLC che propone un crossover tra due serie iconiche. Non contenti di mixare le serie, Motion Twin proporrà 12 cover e 51 canzoni prese di peso dall serie di Konami. Il DLC sarà disponibile a partire dal 6 marzo 2023

TRON: Identity questo aprile, porterà nel mondo dell'iconico film. Ghost Trick: Detective fantasma è, invece, una curiosa avventura in 2D di Capcom in arrivo questa estate.

Sempre restando in tema di poliziotti, Deca Police è un gioco dal sapore orientale, un JRPG action nel quale si impersonerà un detective protagonista di un thriller tra due mondi. Un po' Persona un po' Phoenix Wright, Deca Police arriverà nel 2023.

Cereza e il demone perduto è un interessantissimo spin-off di Bayonetta 3 nel quale impersonerete Cereza e scoprirete le origini di questa strega. Lo stile colorato e minimale è bellissimo, anche se il gameplay, con qualche elemento strategico, è molto differente rispetto a quello della serie originale. Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon arriverà il 17 marzo su Nintendo Switch.

Da un gioco stiloso ad un altro. Splatoon 3 preseta il Pass di Espansione. il primo DLC è Coloropoli, la città del primo Splatoon. Con lui arrivano volti familiari e tantissimi vestiti e sneaker. Ci saranno anche le funzionalità amiibo, le squid sister e tutto quello che ha reso il primo capitolo così amato. Il primo DLC del pass di espansione arriverà in primavera. Ma non è tutto, con la seconda ondata arriverà anche la Torre dell'Ordine, un misterioso DLC caratterizzato da uno stile visivo che sembra davvero eccezionale. Il Pass di Espansione di Splatoon 3 costerà 24,99 euro.

Disney Illusion Island è uno stiloso platform in 2D con i più famosi personaggi della Disney. Sembra un gameplay molto classico, con cooperativa a 4 e uno stile semplice, ma davvero ispirato. Nintendo Illusion Island arriva a fine luglio su Nintendo Switch.

Anche Fire Emblem Engage avrà dei DLC a pagamento con l'arrivo di nuovi/vecchi personaggi da evocare nel gioco come Veronica, Chrom e Camilla. Con loro arriveranno nuove missioni e persino una nuova storia, col capitolo maligno sbloccato. Il pacchetto 2 è già disponibile e fa parte del Pass di Espansione che costa 29.99 euro.

Metroid è stato un grande ritorno

Si cambia atmosfera, con un'avventura molto profonda e dallo stile unico, Harmony: The Fall of Reverie, in arrivo a giugno. Octopath ùtraveler 2 avrà una demo e sarà pubblicata subito dopo la fine della presentazione. Il gioco arriverà il 24 febbraio e porta avanti il suo stile 2,5D in maniera estremamente efficace. La remastered di We Love Katamari REROLL + Royal Reverie, invece, è prevista per il 2 giugno. Il nuovo capitolo porterà tutta la sua follia e divertimento. Su eShop è possibile trovare una versione dimostrativa di We Love Katamari REROLL. Basterà essere abbonati a Nintendo Switch Online.

Sea of Stars è un JRPG a turni dallo stile retrò molto interessante. La sua versione di prova è disponibile su eShop, mentre il gioco completo arriverà il 29 agosto. Si cambia atmosfera con Omega Strikers, un gioco online multiplayer che mescola l'air hockey con il dogball per uno sportivo arcade colorato e spensierato.

Etrian Odyssey Origin Collection presenta in versione rimasterizzata su Switch tre classici giochi di ruolo. I giochi possono essere comprati singolarmente o in gruppo. Advance War 1+2: Re-Boot Camp torna a farsi vedere e annuncia gameplay locale e in remoto, con editor di mappe per sfidare gli amici in locale o via internet e quant'altro. Il gioco arriverà il 21 aprile 2023.

Kirby's Return to DreamLand Deluxe si potrà giocare una nuova storia. Magolor, il viaggiatore interdimensionale dell'avventura principale perde i suoi poteri e, in compagnia di altri 3 giocatori sulla stessa console, potrete aiutarlo a recuperarli attraverso un sistema di crescita basato sul recupero di poter. Oltre a questa parte inedita non mancherà un platform più classico con i colori, i salti e le trasformazioni di Kirby. La palletta rosa tornerà il 24 febbraio su Switch. C'è anche una demo su Nintendo Switch online.

A proposito del servizio online, è confermato l'arrivo dei giochi GameBoy com eTetris, Super mario Land 2 Link's Awakening DS, Gargoyle's Quest, Game&Watch Gallery 3, Alone in the Dark the New Darkness, Metroid 2, Wario Land 3, Kirby's Dreamland. Si potranno scegliere GameBoy, GameBoy pocket e Color cona nche il gioco in locale.

Ci saranno anche i giochi del GameBoy Advance, come Super Mario 4, Wario Ware Minimania, Kuru Kuru Kururin, Mario Kart: Super Ciruit, Mario & Luigi Superstar Saga, The Minsh Cap, Tutti i giochi hanno il multiplayer locale e online. Il GameBoy è per tutto, l'Advance per l'abbonamento espanso.

Il GameBoy e il GameBoy Advance arrivano su Switch

Il primo Metroid Prime arriva rimasterizzato su Nintendo Switch. Uno dei giochi più belli dell'era GameCube torna in splendida forma sulla console di Nintendo. Samus Aran dovrà nuovamente esplorare Talon IV, analizzare l'ambiente coi suoi visori e, ovviamente, compbattere. La rimastered ha rivisto i controlli in maniera originale o come i moderni FPS. Metroid Prime Remastered è disponibile subito su eShop, la versione fisica arriva il 3 maggio.

Yuma e Shinigami sono due aspiranti detective che devono investigare su cosa sta succedendo in città e quali sono le mire dell'Amaterasu Corporation in Master Detective Archives: RAIN CODE. Per farlo mettono assieme un team di detective, tutti dotati di abilità sovrannaturali uniche, come un udito superiore o la capacità di vedere le scene del crimine passate. Dopo aver trovato il colpevole andrà inchiodato attraverso fasi di combattimento piuttosto intense.

Baten Kaitos I&II torneranno su Switch. Si tratta di uno dei GDR più amati dell'epoca Game Cube per via del suo particolarissimo sistema di combattimento basato sulle carte. Piuttosto comune oggi, ma davvero unico ai tempi. La remastered di questi due capitoli arriverà in estate.

Il nuovo capitolo di Fantasy Life è stato presentato. Si potrà costruire l'isola a piacimento, viaggiare nel tempo, fare più lavori senza problemi e persino combattere. Ognuno potrà modellare il gioco come vuole in Fantasy Life The Girl Who Steals Time.

A proposito di grandi ritorni, anche il professor Layton è pronto a tornare. Le informazioni sono poche, ma l'annuncio di un nuovo capitolo e il suo titolo, PROFESSOR LAYTON and The New World of Steam, bastano per far partire la fantasia. L'ultimo pacchetto di tracciati di Mario Kart 8 Deluxe è in arrivo con 8 percorsi e 1 personaggio. Si tratta degli ultimi tracciati di Double Dash ad arrivare.

Prima dei botti finali è tempo di un veloce riassunto di tutti gli altri giochi in arrivo su Switch nei prossimi mesi come Minecraft Legends, Tales of Symphonia Remastered o Disney Dreamlight Valley.

Immancabile, atteso e sperato, a chiudere il tutto è un nuovo trailer di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Il filmato non fa in tempo a partire che già ci stupiamo perché il trailer è doppiato in italiano, un dettaglio che dona al tutto il taglio da produzione di livello altissimo. Poi si vedono nuove meccaniche di gioco, le nuove e vecchie storie che si intrecciano (l'avete letto il nostro speciale sulla storia?), nuova azione. Un trailer da vedere e rivedere, oltre che sviscerare. Il gioco arriverà il 12 maggio su Switch, con un nuovo amiibo dedicato a Link e un'edizione da collezionisti.

Con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si chiude tutto e non potrebbe essere altrimenti. Vi è piaciuto questo Direct?