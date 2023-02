Pikmin 4: data d'uscita e primo gameplay da un nuovo trailer

La data d'uscita ufficiale di Pikmin 4 è il 21 luglio 2023, come svelato da un nuovo trailer mostrato in occasione del Nintendo Direct di questa sera, che ha presentato anche il primo gameplay del gioco, compreso un inquietante finale, in cui una delle creature ha mostrato degli inquietanti occhi rossi.

Leggiamo i dettagli forniti da Nintendo:

I Pikmin sono minuscole creature, simili a piantine, che puoi coltivare, raccogliere, guidare e utilizzare per sopraffare i nemici durante la tua grande avventura su un pianeta alieno. Esistono vari tipi di questi aiutanti in miniatura: i Pikmin rossi, per esempio, non temono il fuoco, mentre i nuovi Pikmin gelati possono congelare i nemici e l'ambiente. Usa le loro abilità (e un pizzico di strategia) mentre vai in esplorazione. Al tuo fianco avrai anche un cane spaziale, Occin, che può aiutarti a eliminare gli ostacoli e trasportare i Pikmin nel corso dell'avventura. Con i minuscoli Pikmin e il fedele Occin dalla tua, nessuna sfida sarà troppo grande o piccola. Pikmin 4 atterrerà su Nintendo Switch il 21 luglio. I preordini sono già aperti nel Nintendo eShop.

Il Nintendo Direct è l'evento di Nintendo dedicato alla presentazione dei nuovi giochi in arrivo sulle sue console, format lanciato ormai diversi anni fa.

In questo caso ha messo sul piatto della bilancia quanto potremo giocare su Nintendo Switch nei prossimi mesi.

Il successo dei Direct è stato tale che Nintendo è stata copiata da Sony prima, con gli State of Play, e recentemente pare anche da Microsoft, con i Developer Direct.