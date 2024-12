Pikmin 4 su Amazon Italia è per la prima volta veramente in sconto: non sprecate l'occasione

Nintendo Switch sembrerebbe arrivata al capolinea dopo tanti anni, ma questo non significa che non ci sia ancora molto da giocare. Non solo arriveranno nuovi giochi, ma vi sono tanti titoli esclusivi che probabilmente non avete ancora recuperato e che ora arriveranno in sconto. Ad esempio, potete acquistare Pikmin 4 su Amazon Italia a un prezzo molto interessante, con un 40% di sconto rispetto al prezzo mediano. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo mediano è 49,90€, mentre il prezzo consigliato è 59,99€: calcolando da questo, quindi è uno sconto di 30€ (ovvero il 50%). Il gioco è venduto e spedito da Amazon, ma la consegna non sarà immediata e arriverà dopo Natale.