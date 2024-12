South of Midnight si mostra in un piccolo assaggio di gameplay incentrato sullo scontro con un boss

Il fatto che il team abbia avviato una comunicazione più consistente su South of Midnight lascia pensare che il gioco sia a buon punto in termini di sviluppo e possa mostrarsi nuovamente a breve, forse proprio durante il probabile Xbox Developer Direct che potrebbe esserci a gennaio .

Compulsion Games ha pubblicato un nuovo messaggio su X corredato da un breve video che mostra un frammento di gameplay per South of Midnight , che mostra in particolare lo scontro con il boss Two-Todd Tom , spiegando qualcosa della storia di questa bizzarra creatura.

La storia di Two-Toed Tom

Il breve frammento di gameplay visibile nel video riportato qui sotto consente dunque di vedere una scena d'azione vera e propria, con la visualizzazione dell'HUD e le caratteristiche del gioco.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Two-Toed Tom non è sempre stato il terrificante gigante che la gente di Prospero conosce e teme. All'inizio era un piccolo essere, allevato da Farmer Swopes, un uomo crudele che affamava i suoi animali per divertimento e per profitto", si legge nella descrizione di Compulsion.

"Ma la crudeltà di Swopes divenne la sua stessa rovina: quando Tom fu finalmente liberato dal suo rapitore, fece di tutto per assicurarsi che non avrebbe mai più sofferto la fame". Questo lascia anche intendere alcune delle tematiche di fondo di South of Midnight, che sembrano incentrarsi molto sull'equilibrio con la natura in un mondo magico e affascinante come il "profondo sud" degli Stati Uniti messo in scena.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo al nostro recente speciale su South of Midnight, pubblicato dopo il trailer visto alla Summer Game Fest.