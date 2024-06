Magia e blues nel gameplay trailer di South of Midnight, che ha un periodo di uscita su Game Pass

Si tratta proprio di un action adventure in terza persona dall'impostazione piuttosto classica, ma che si distingue in maniera evidente per la sua particolare ambientazione e uno stile alquanto unico.

Tono generale e atmosfera li avevamo già intuiti con il primo teaser trailer in computer grafica, ma questo nuovo video risulta molto più chiaro per quanto riguarda la meccanica di gioco vera e propria, visto che ha mostrato un bello spaccato del gameplay.

Anche South of Midnight si è fatto vedere in maniera molto più chiara in occasione dell'Xbox Games Showcase, con un vero e proprio trailer del gameplay che ha mostrato effettivamente di cosa si tratti questo particolare action adventure in terza persona con ambientazione "blues".

Un action adventure magico

Il video mostra la protagonista alle prese con alcune sezioni di esplorazione e anche un combattimento, prima di arrivare fino a una sequenza spettacolare con una creatura gigantesca.

Il periodo di uscita segnalato è il 2025, e in tale anno South of Midnight arriverà su Xbox pubblicato al day one su Game Pass, ovviamente.

La particolarità di South of Midnight, come era stato dichiarato da Compulsion Games, è il fatto di ispirarsi alla cultura e alla mitologia del sud degli USA, in particolare la zona della Luisiana, con la sua magia diffusa e il blues come elemento caratterizzante.

Il ricorso all'idea del bayou come luogo mitico e in cui realtà e magia si fondono in maniera inaspettata appare evidente in quanto vediamo nel trailer, in cui la protagonista si ritrova subito immersa in un mondo decisamente strano, tra enormi creature che emergono a sorpresa dalle acque del fiume e inquietanti nemici da combattere.