Metal Gear Solid Delta: Snake Eater si mostra all'Xbox Games Showcase ma ci nasconde un dettaglio fondamentale

Durante il Xbox Games Showcase Konami ha mostrato il nuovo trailer di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, il remake del terzo capitolo della saga di Kojima.

Nei panni di Naked Snake dobbiamo infiltrarci senza alcun tipo di aiuto e in totale di solitudine. Dovremo trovare i nostri equipaggiamenti e catturare, interrogare ed eliminare gli avversari usando sia la furtività che le maniere pesanti, come mostra chiaramente il trailer.

Il video purtroppo non conferma alcuna data di uscita per Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, nemmeno con un anno generico, il che fa pensare che non sarà pronto entro la fine dell'anno e forse nemmeno per il 2025. Ricordiamo che il gioco è previsto per PC, PS5 e Xbox Series X|S.