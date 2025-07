Su Amazon il pre-order di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è attualmente in sconto su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'offerta molto allettante e interessante sul pre-order di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater che viene messo in sconto del 13% e viene venduto a 69,90€. Il gioco uscirà il prossimo 28 agosto 2025. Pre-ordina il gioco a prezzo scontato direttamente tramite questo link o accedi alla pagina prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è il rifacimento del videogioco pubblicato da nel 2004 per PlayStation 2. È il terzo capitolo della celebre saga, ma il primo in ordine cronologico per quanto riguarda la trama. Ambientato durante la Guerra Fredda, il gioco mescola elementi fantascientifici e politici, raccontando le origini di Big Boss, figura centrale nella serie.