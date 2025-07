Nothing Phone (3): il nuovissimo smartphone è scontato su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sul nuovo Nothing Phone (3) che viene messo in offerta con uno sconto attivo di 100€ (11%) sul modello da 16GB di RAM e 512GB di memoria interna che viene venduto al costo finale di 849€. Si tratta di una promo di lancio molto interessante sul nuovo top di gamma Android. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina prodotto cliccando sul box dedicato qui giù: Questo device, oltre a presentare un design decisamente peculiare tipico dell'azienda e della serie, ha come display un pannello OLED da 6.67" con una risoluzione di 1260 x 2800 pixel e con supporto al 4K HDR.