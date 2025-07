Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, pre-order scontato su Amazon, offerte last minute del Prime Day

In quanti sono in attesa dell'uscita di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater? Beh, ci siamo quasi e se ancora non avete pre-ordinato il gioco questa occasione che mette a disposizione Amazon può diventare il momento giusto per farlo: il pre-order della versione PS5 viene messo in sconto del 13% per un costo totale e finale d'acquisto di 69,90€. Puoi effettuare il pre-order e sfruttare la promo direttamente tramite questo link o accedendo alla pagina dedicata del prodotto dal box qui in basso: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è un rifacimento del terzo capitolo dell'iconica saga di Metal Gear, il cui titolo originale è stato rilasciato nel 2004 per PlayStation 2.