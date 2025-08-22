I voti mondiali di Metal Gear Solid Delta Snake Eater sono positivi, con poche voci fuori dal coro

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è in arrivo e i fan della serie di Konami hanno bisogno di sapere se la compagnia giapponese ha saputo ricreare l'opera di Kojima con la qualità che merita.

I voti delle principali recensioni di Metal Gear Solid Delta Snake Eater

Ecco una lista dei voti di Metal Gear Solid Delta Snake Eater delle testate più note a livello mondiale:

Multiplayer.it - 8.5

GamingBolt - 100

Wccftech - 94

Game Informer - 90

Gamespot - 90

PCGamer - 87

IGN USA - 80

Press Star Australia - 75

Inverse - 70

WellPlayed - 60

Con 41 recensioni a disposizione, la media su Metacritic è al momento della scrittura pari a 86 / 100. Se guardiamo invece su OpenCritic, la media è di 83 / 10 con 23 recensioni della stampa.

Uno dei giudizi più positivi è ad esempio quello di Gamespot che afferma: "Non si può negare che Konami abbia reso giustizia a Metal Gear Solid 3 con Delta. Il progetto è stato realizzato con grande passione e, a volte, sembra quasi un omaggio rivolto ai fan da parte degli sviluppatori, che sono fan anch'essi. Ciò è evidente nei dettagli che solo i fan più accaniti di Metal Gear potranno apprezzare."

WellPlayed, il voto più basso in circolazione, spiega invece che "Con Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Konami ha realizzato una riedizione visivamente accattivante, così adulatoria e reverente da risultare del tutto priva di curiosità. I fan del materiale originale apprezzeranno senza dubbio l'opportunità di giocare a una versione più moderna di un'opera d'arte generazionale, ma un lavoro apparentemente così importante dovrebbe ispirare più creatività."