I voti mondiali di Metal Gear Solid Delta Snake Eater sono positivi, con poche voci fuori dal coro

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è in arrivo e i fan della serie di Konami hanno bisogno di sapere se la compagnia giapponese ha saputo ricreare l'opera di Kojima con la qualità che merita.
La risposta arriva dalle recensioni internazionali che parlano di un'opera di qualità, sebbene non manchi qualche voto un po' più basso.
I voti delle principali recensioni di Metal Gear Solid Delta Snake Eater
Ecco una lista dei voti di Metal Gear Solid Delta Snake Eater delle testate più note a livello mondiale:
- Multiplayer.it - 8.5
- GamingBolt - 100
- Wccftech - 94
- Game Informer - 90
- Gamespot - 90
- PCGamer - 87
- IGN USA - 80
- Press Star Australia - 75
- Inverse - 70
- WellPlayed - 60
Con 41 recensioni a disposizione, la media su Metacritic è al momento della scrittura pari a 86 / 100. Se guardiamo invece su OpenCritic, la media è di 83 / 10 con 23 recensioni della stampa.
Uno dei giudizi più positivi è ad esempio quello di Gamespot che afferma: "Non si può negare che Konami abbia reso giustizia a Metal Gear Solid 3 con Delta. Il progetto è stato realizzato con grande passione e, a volte, sembra quasi un omaggio rivolto ai fan da parte degli sviluppatori, che sono fan anch'essi. Ciò è evidente nei dettagli che solo i fan più accaniti di Metal Gear potranno apprezzare."
WellPlayed, il voto più basso in circolazione, spiega invece che "Con Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Konami ha realizzato una riedizione visivamente accattivante, così adulatoria e reverente da risultare del tutto priva di curiosità. I fan del materiale originale apprezzeranno senza dubbio l'opportunità di giocare a una versione più moderna di un'opera d'arte generazionale, ma un lavoro apparentemente così importante dovrebbe ispirare più creatività."