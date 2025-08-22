0

Samsung lancia una campagna sui monitor: dieci modelli in sconto, sette con Galaxy A26 in omaggio

Dal 21 agosto all'8 settembre dieci monitor Samsung ottengono il 20% di sconto; su sette modelli selezionati è incluso anche lo smartphone Galaxy A26 5G.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   22/08/2025
Samsung Odyssey Ark

Dal 21 agosto all'8 settembre Samsung propone una nuova iniziativa dedicata al settore IT, che coinvolge dieci monitor tra linee gaming e professionali. Tutti i modelli in lista vengono proposti con uno sconto del 20% rispetto al prezzo di listino, mentre per sette di essi è previsto anche un Galaxy A26 5G in omaggio, selezionabile al momento dell'acquisto. Tutti i dettagli e il link diretto alla pagina sono disponibili qui.

Tra i dispositivi spiccano i monitor gaming della gamma Odyssey OLED, con i modelli G8 da 27 e 32 pollici, i due G9 da 49 pollici e il più recente Odyssey Ark da 55 pollici, pensato per un'esperienza immersiva. Non mancano le soluzioni smart e professionali, come lo Smart Monitor M9 da 32 pollici e i ViewFinity S8 da 32 e 37 pollici, dedicati alla produttività e alla fedeltà cromatica.

I modelli in offerta

La promozione tocca dunque diverse fasce di utilizzo, dal gaming competitivo al multitasking, fino alla creazione di contenuti. I prezzi, con lo sconto già applicato, vanno da poco meno di 450 euro per il ViewFinity S8 da 32 pollici fino a oltre 1.600 euro per l'Odyssey Ark da 55 pollici.

L'offerta sui monitor
L'offerta sui monitor

Ecco i modelli in sconto, con i relativi prezzi:

  • Odyssey OLED G8 27 pollici - da 999,00 € a 799,20 € (Galaxy A26 incluso)
  • Odyssey OLED G9 49 pollici (G93SD) - da 1.149,00 € a 919,20 € (Galaxy A26 incluso)
  • Odyssey OLED G8 32 pollici - da 1.099,00 € a 879,20 € (Galaxy A26 incluso)
  • Odyssey 3D 27 pollici (G90XF) - da 2.199,00 € a 1.759,20 € (Galaxy A26 incluso)
  • Odyssey OLED G9 49 pollici (G95SD) - da 1.269,00 € a 1.015,20 € (Galaxy A26 incluso)
  • Smart Monitor M9 32 pollici (M90SF) - da 1.699,00 € a 1.359,20 € (Galaxy A26 incluso)
  • Odyssey Ark 55 pollici (G97NC, 2ª gen) - da 2.099,30 € a 1.679,44 € (Galaxy A26 incluso)
  • ViewFinity S8 32 pollici (S80PB) - da 560,00 € a 448,00 €
  • Odyssey G9 49" (G91F) - da 999,00 € a 799,20 €
  • ViewFinity S8 37" (S80UD) - da 629,00 € a 503,20 €

Chi sceglierà uno dei modelli che includono il Galaxy A26 riceverà lo smartphone direttamente a carrello. Un incentivo che accompagna il taglio di prezzo e amplia l'offerta legata al mondo Samsung. Tutti i dettagli e il link diretto alla pagina sono disponibili qui.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Samsung lancia una campagna sui monitor: dieci modelli in sconto, sette con Galaxy A26 in omaggio