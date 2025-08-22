Samsung lancia una campagna sui monitor: dieci modelli in sconto, sette con Galaxy A26 in omaggio

Dal 21 agosto all'8 settembre Samsung propone una nuova iniziativa dedicata al settore IT, che coinvolge dieci monitor tra linee gaming e professionali. Tutti i modelli in lista vengono proposti con uno sconto del 20% rispetto al prezzo di listino, mentre per sette di essi è previsto anche un Galaxy A26 5G in omaggio, selezionabile al momento dell'acquisto. Tutti i dettagli e il link diretto alla pagina sono disponibili qui.

Tra i dispositivi spiccano i monitor gaming della gamma Odyssey OLED, con i modelli G8 da 27 e 32 pollici, i due G9 da 49 pollici e il più recente Odyssey Ark da 55 pollici, pensato per un'esperienza immersiva. Non mancano le soluzioni smart e professionali, come lo Smart Monitor M9 da 32 pollici e i ViewFinity S8 da 32 e 37 pollici, dedicati alla produttività e alla fedeltà cromatica.