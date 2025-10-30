La modalità multiplayer Fox Hunt di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ora è disponibile

Fox Hunt è una modalità multiplayer dove due squadre da sei giocatori si affrontano in match che mescolano azione e furtività . È possibile vestire i panni di una varietà di personaggi tratti da Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, come Naked Snake, Ocelot, EVA, Sigint, Paramedic e persino The Boss e l'Unità Cobra al completo, The Sorrow incluso.

Furtività, sopravvivenza e CQC

Una delle caratteristiche principali di Fox Hunt è la furtività e la meccanica del mimetismo All-Terrain Camouflage, o AT-CAMO. I giocatori potranno confondersi con l'ambiente circostante per ingannare gli avversari. Questo sistema consente di proteggere obiettivi importanti e persino di cogliere di sorpresa i nemici per un'eliminazione furtiva. Per facilitare l'individuazione reciproca, Fox Hunt include anche un sistema chiamato Naked Sense, che può essere attivato per rilevare scorte e nemici nelle vicinanze. Tuttavia, l'attivazione comporta un consumo di stamina, che può influire negativamente sulla precisione durante la mira.

Per quanto riguarda l'equipaggiamento, Fox Hunt, come nel gioco base, è necessario ottenerlo direttamente sul campo. Ogni giocatore dovrà esplorare la mappa per trovare armi, cibo e gadget da utilizzare durante la partita. Essere eliminati da un avversario comporta la perdita di tutto ciò che si è raccolto fino a quel momento. Oltre che con armi da fuoco, sarà possibile eliminare gli avversari con le tecniche corpo a corpo basate sul CQC.

Al lancio, Fox Hunt include tre mappe diverse ispirate al gioco base, come la foresta di Tselinoyarsk e la base militare di Groznyj Grad. Ogni match prevede due regole missione distinte, selezionate casualmente a ogni partita. Le squadre vengono eliminate se non riescono a completare gli obiettivi previsti dalla regola missione assegnata.