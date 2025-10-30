Arc Raiders ha usato l'IA, conferma Embark Studios, che spiega e difende la scelta

Nelle ultime due settimane, alcuni fan di Arc Raiders hanno pubblicato dei video in cui accusavano lo sviluppatore di voler "sostituire i doppiatori" con voci generate dall'intelligenza artificiale.
Ora, Stefan Strandberg, CCO e co-fondatore di Embark Studios, ha chiarito che lo sviluppatore non ha utilizzato l'intelligenza artificiale generativa nella realizzazione del suo sparatutto Arc Raiders e che l'unica tecnologia di intelligenza artificiale utilizzata durante lo sviluppo è stata quella per la sintesi vocale (da testo a voce, in pratica).
Il commento del CCO di Arc Raiders sull'uso dell'IA
In un'intervista a GamesRadar+, Strandberg ha confermato che Arc Raiders include la stessa quantità di contenuti IA di The Finals. "Utilizziamo una combinazione di registrazioni di attori reali e Text-to-Speech", ovvero 'da testo a voce', spiega Strandberg. "Ciò vale anche per questo gioco".
Strandberg cerca anche di alleviare i timori dei fan, che pensano che lo studio stia cercando di sostituire i lavoratori umani con la tecnologia AI, promettendo che "il nostro obiettivo non è la sostituzione degli attori" con l'IA perché "c'è qualcosa di fantastico che accade quando si coinvolgono attori reali, che contribuiscono anche alla lore di questo mondo di gioco".
La sintesi vocale basata sull'intelligenza artificiale è ciò che Strandberg definisce una "strategia dello studio" per puntare più in alto. "Stiamo cercando di massimizzare ciò che possiamo fare, essendo un piccolo team che cerca di creare mondi ricchi, ma rimanendo comunque piccolo... tuttavia non utilizziamo l'intelligenza artificiale generativa in altri ambiti del gioco", ha aggiunto.
Voi come la vedete? Per ora le critiche non paiono avere impedito il successo del gioco: infatti Arc Raiders sembra essere partito alla grande, a giudicare dai server già in crisi per la ressa di giocatori.