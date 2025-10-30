Arc Raiders ha usato l'IA, conferma Embark Studios, che spiega e difende la scelta

Nelle ultime due settimane, alcuni fan di Arc Raiders hanno pubblicato dei video in cui accusavano lo sviluppatore di voler "sostituire i doppiatori" con voci generate dall'intelligenza artificiale.

Ora, Stefan Strandberg, CCO e co-fondatore di Embark Studios, ha chiarito che lo sviluppatore non ha utilizzato l'intelligenza artificiale generativa nella realizzazione del suo sparatutto Arc Raiders e che l'unica tecnologia di intelligenza artificiale utilizzata durante lo sviluppo è stata quella per la sintesi vocale (da testo a voce, in pratica).