Arc Raiders non ha avuto paura di affrontare Battlefield 6 e Call of Duty: Black Ops 7

Lo studio di sviluppo di Arc Raiders , Embark Studios, è consapevole che il suo gioco uscirà tra Battlefield 6 e Call of Duty: Black Ops 7 , ma non se ne preoccupa più di tanto. Anzi, gli sviluppatori hanno ribadito di credere che "il gioco possa uscire in quel periodo". Del resto il recente test pubblico ha fatto registrare dei numeri altissimi su Steam (ha raggiunto un picco di 189.668 giocatori simultanei, diventando uno dei titoli più giocati sulla piattaforma di Valve durante quel fine settimana) e attualmente il gioco è primo nella top 10 globale per ricavi della piattaforma, quindi perché no?

Una scelta coraggiosa o folle?

A toccare l'argomento è stato il CEO di Embark Studios, Patrick Söderlund, che ha dichiarato a The Game Business: "Lo so. È follia. La gente potrebbe guardare quella data e dire: 'Che diavolo stanno facendo?' Abbiamo passato molto tempo ad analizzare la cosa da più prospettive e, nel bene o nel male, crediamo che il gioco possa uscire in quel momento. Questo è l'inizio di un lungo viaggio. E da qualche parte bisogna pur iniziare."

Per inciso, Arc Raiders uscirà oggi 30 ottobre.

"Credo che tutto dipenda dal non essere così compiaciuti da pensare di poter creare qualcosa senza un impatto o un'innovazione significativi. Dobbiamo offrire qualcosa che catturi l'attenzione. E se abbiamo fatto un buon lavoro, forse le persone resteranno. Ma affinché si stacchino da ciò che già giocano, serve attrazione."

Comunque sia, la preoccupazione c'è, com'è inevitabile: "Un paio d'anni fa ero preoccupato per Arc Raiders e per la possibilità che trovasse il suo mercato. Così, quando abbiamo lanciato il test tecnico, la scorsa primavera, siamo rimasti sbalorditi dal numero di persone che ci hanno giocato. Ovviamente abbiamo fatto del nostro meglio per promuoverlo, ma è diventato una di quelle cose che si diffondono viralmente. Ne siamo rimasti onorati. È una testimonianza del lavoro che il team ha svolto nel costruire qualcosa di complesso ma accessibile. Qualcosa di facile da giocare, ma con una grande profondità di gameplay."