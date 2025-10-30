Football Manager 26, la recensione del ritorno del re dei manageriali calcistici

Da tempo atteso come un "ritorno" dopo l'annullamento di FM25, Football Manager 26 si presenta come un progetto ambizioso che prova a recuperare il terreno e la fiducia perduti garantendo innovazioni tecniche e di contenuto piuttosto marcate rispetto all'ultimo capitolo effettivamente pubblicato (FM24). Le aspettative, dopo un anno di pausa, sono cresciute col passare dei mesi, ma c'è da dire che negli studi di Sports Interactive hanno potuto lavorare con una discreta calma. Sul mercato, infatti, non c'è nulla che possa mettere a rischio la fama e la posizione di Football Manager, che a oggi, perlomeno dalle nostre parti, è ancora il Re incontrastato dei manageriali, calcistici e non. Un po' per via delle sue qualità, un po' perché il calcio, volenti o nolenti, è un elemento che pervade le nostre vite, ma anche perché ormai il gioco è disponibile su qualunque piattaforma. Mantenendo la formula elaborata nelle ultime edizioni, Football Manager 26 arriverà il 4 novembre 2025 per PC, macOS, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Game Pass. Bisognerà aspettare un mese, invece, per la versione Touch per Nintendo Switch (arriva il 4 dicembre 2025), mentre a breve sarà resa disponibile anche la versione Mobile, più veloce e semplificata, attraverso Netflix. Quella di Sega è una strategia variegata, ma che ha consentito al gioco di raggiungere un picco di allenatori virtuali impossibile da coinvolgere in precedenza.

Grafica, motore e presentazione: il salto estetico La novità più evidente di questa edizione, oltre che il motivo che ha costretto gli sviluppatori a prendersi un anno sabbatico, è il passaggio a Unity: è la prima volta nella serie che Football Manager adotta un motore grafico moderno, anziché la tradizionale tecnologia interna. Questo ha consentito allo studio di rinnovare l'estetica delle partite, utilizzando strumenti più potenti e flessibili coi quali migliorare le animazioni dei calciatori, ma anche l'illuminazione degli stadi, i dettagli in campo e la resa visiva complessiva. Il passaggio a Unity ha riguardato anche l'interfaccia utente che è stata riprogettata per risultare più chiara e fluida, con una struttura che punta a rendere più semplice la navigazione tra menu, lo scouting o semplicemente il navigare tra le tantissime finestre che compongono l'esperienza. A fare da collante al tutto c'è la schermata Portale, che propone da un lato tutti i messaggi che richiedono la vostra attenzione e dall'altro offre una veloce panoramica sui prossimi avversari o le scadenze imminenti. Come sempre, però, per approfondire i diversi elementi, bisognerà affrontare decine di pagine ulteriori, ognuna disegnata per aiutare ad orientarsi tra le tante opzioni disponibili. Nonostante il tempo passato, al momento gli sviluppatori hanno sfruttato l'anno in più per ricostruire il proprio database e i propri automatismi col nuovo motore di gioco, più che per rivoluzionare l'esperienza di FM24. In questo modo i veterani non faticheranno a orientarsi tra le tante opzioni disponibili (anche coloro che hanno saltato qualche edizione si sentiranno a casa), mentre i neofiti avranno modo di avere un sistema un po' più guidato, che propone al giocatore tutte le informazioni e gli dà la possibilità di seguire in maniera granulare ogni azione o di delegare ai collaboratori qualche compito, come quello di gestire le giovanili o contrattare i rinnovi. Manca ancora un qualche tipo di "aiuto" per velocizzare alcuni tipi di operazione e rendere più chiari certi passaggi. Per esempio, quando si confrontano due calciatori, il secondo va selezionato da una lista confusa, nella quale non è possibile capire i pari ruolo e bisogna andare a memoria, o la gestione dello staff sembra meno intuitiva del passato, sia nel far capire le capacità dei collaboratori, sia nel dividere il carico del lavoro tra di loro. Il nuovo motore grafico 3D migliora il passato, ma è ancora lontano da una resa ottimale Inoltre, nonostante sia più piacevole vedere le partite in 3D, con tante opzioni sia per la telecamera, sia per il tipo di sintesi da osservare, la resa è ancora ben lontana dall'essere ottimale, con movimenti poco naturali, una verosimiglianza di stadi e calciatori piuttosto lontana dalla realtà ed effetti sonori non proprio da Oscar. Il gioco è silenzioso per la maggior parte del tempo (la colonna sonora dovrete procurarvela da qualche altra parte) e gli effetti del pallone sono decisamente poco naturali. Per fortuna il motore simulativo è in grado di restituire ancora degnamente le dinamiche di un campo di calcio, modellando il risultato in base alle scelte effettuate e alla rosa a disposizione. In sintesi, il passaggio a Unity sicuramente consentirà allo studio di semplificare nel futuro la scalabilità e la gestione 3D delle partite, ma per il momento non ha apportato quei benefici auspicabili dopo due anni di attesa.

Siamo tutti allenatori È sempre strano vedere come un gioco all'apparenza freddo, fatto principalmente di numeri, statistiche e tabelle riesca ad appassionare e tenere incollati allo schermo come Football Manager. Nonostante il cambio di motore e l'anno di assenza, la magia è sempre lì, pronta a rapire per l'ennesima volta. Gioire per un gol all'ultimo minuto, essere soddisfatti nel vedere la propria squadra cominciare a girare per il verso giusto grazie ai vostri accorgimenti tattici, scoprire una stella nascente o acquistare un campione, sono tutti momenti memorabili, in grado di lasciare un buon ricordo al di là della resa grafica talvolta goffa, di qualche bug di troppo o di menu a volte un po' troppo contorti. Una punizione dal limite è sempre pericolosa E in questo Football Manager 26 svolge bene il suo lavoro, al di là dei suoi limiti che sicuramente saranno scovati dai tantissimi appassionati che non vedono l'ora di mettere alla prova la loro conoscenza enciclopedica del calcio per simulare decine di stagioni consecutive.

Conclusioni Versione testata PC Windows Digital Delivery Steam, Epic Games Store, PlayStation Store, Microsoft Store Prezzo 59,99 € Multiplayer.it 8.0 Lettori ND Il tuo voto Football Manager 26 è il nuovo capitolo di FM, nel bene o nel male. L'anno di assenza dagli scaffali è servito a Sports Interactive più per convertire gli anni di database e tutti i complessi sistemi accumulati negli anni a Unity che per rinnovare il proprio gioco sin dalle fondamenta. Il risultato, però, è un capitolo solido, con qualche interessante novità (lo schieramento senza palla su tutto) e tante conferme, soprattutto nella capacità di conquistare e tenere incollati allo schermo. La resa grafica dei match è migliore, ma ancora lontana dall'eccellenza, i menu sono chiari, ma con margini di miglioramento, e il calcio femminile amplia ulteriormente il bacino di possibilità che gli allenatori virtuali hanno a disposizione. Se amate questo genere di esperienza, sul mercato non c'è nulla che gli si avvicini, ma se avete già vinto il Triplete col Castel di Sangro o non digerite il calcio, difficilmente da queste parti c'è qualcosa che vi interesserà.