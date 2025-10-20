Football Manager 26 non avrebbe la stessa qualità senza la cancellazione di Football Manager 25

Football Manager 26 è un momento importante per la serie, perché è il primo capitolo a usare Unity come motore, dopo anni passati con lo Sports Interactive Operating System. Questo cambiamento ha rallentato la lavorazione di Football Manager 25, che alla fine è stato cancellato per concentrare tutti gli sforzi sul garantire che il nuovo capitolo fosse all'altezza delle aspettative maturate in oltre vent'anni dalla fondazione della serie..

Un bene per la serie

Farley ha spiegato nell'intervista che cancellare il gioco dell'anno scorso non è stata una scelta facile, ma che è stato necessario farlo: "Non saremmo mai riusciti a raggiungere il livello di qualità attuale di Football Manager 26 se avessimo pubblicato Football Manager 25. Alcune delle decisioni con cui abbiamo cambiato direzione e ripensato certe cose, avremmo dovuto comunque inserirle se avessimo rilasciato Football Manager 25. E una volta che qualcosa è là fuori, diventa difficile ripensarla: probabilmente avremmo dovuto correggerla, non riprogettarla."

Ha aggiunto che, invece di costruire un gioco completo, il team avrebbe passato più tempo a correggere bug che a sviluppare nuove funzionalità. Concentrare gli sforzi direttamente su Football Manager 26, invece, ha dato loro ancora più determinazione per creare il miglior gioco possibile: "La delusione iniziale era tangibile, ma si è trasformata rapidamente in un atteggiamento del tipo 'andiamo avanti, ora abbiamo la possibilità di creare qualcosa di cui essere davvero orgogliosi'" ha spiegato Farley.

"Non eravamo orgogliosi di FM25: non pensavamo offrisse un buon valore ai nostri giocatori, e questo è ciò che ci motiva davvero. Quando abbiamo ricevuto la notizia della cancellazione, ci ha dato la determinazione per fare le cose per bene con Football Manager 26."

Football Manager 26 uscirà il 4 novembre, con una beta aperta disponibile dal 24 ottobre, i cui progressi potranno essere trasferiti nel gioco completo dopo il lancio.