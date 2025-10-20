1

L'ex-Sony Yoshida elogia la strategia di Microsoft e Xbox, tranne che su un dettaglio di Game Pass

La strategia di Microsoft e di Xbox è la migliore secondo voi? Secondo Yoshida stanno agendo bene, c'è solo una cosa che proprio non riesce a mandare giù: l'enorme aumento del prezzo di Game Pass.

20/10/2025
Shuhei Yoshida non è ormai parte di PlayStation da molti anni ma la sua esperienza con la compagnia videoludica di Sony è sempre apprezzata e spesso viene intervistato, come successo di recente sul canale Skill Up, dove ha parlato della strategia di Microsoft e Xbox.

L'ex-Sony ha fatto i complimenti alla compagnia di Redmond, ma ha avuto una cosa da ridire.

Le parole di Yoshida sulla strategia di Microsoft

Yoshida, parlando con il podcast Friends Per Secondo di Skill Up ha spiegato che dal suo punto di vista "sembra che Microsoft abbia cambiato la propria strategia verso i PC e questo è grandioso, capisci, ha senso. Dispongono anche del sistema Windows e sono andati verso il multipiattaforma, giusto? Microsoft è l'editore più grande su PlayStation, credo."

Quest'ultima affermazione è corretta, perlomeno prendendo in considerazioni i dati del CEO di Microsoft che ha indicato come Xbox sia il più grande editore in termini di prenotazioni e precaricamenti di giochi su PlayStation Store nei primi tre mesi del 2025.

Yoshida continua: "Hanno investito molto in Game Pass. Non comprendo perché abbiamo aumentato il prezzo di Game Pass così tanto. Sono andati in una direzione tutta loro in termini di strategia con la piattaforma". Pare quindi che persino un dirigente come Yoshida non riesca a giustificare facilmente l'aumento di prezzo del servizio.

Segnaliamo infine che per Yoshida i servizi in abbonamento sono "pericolosi", ma PS Plus è meglio degli altri.

