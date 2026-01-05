Un poco noto gioco di corse su Star Wars ora vale tantissimo a causa del possibile jailbreak di PS5

Star Wars Racer Revenge in versione fisica può essere intravisto di recente su eBay e posti simili a prezzi che superano i 300 dollari , ben sopra il valore standard di un titolo che non ha particolarmente impressionato all'epoca della sua uscita su PS4.

In qualche modo, il poco noto Star Wars Racer Revenge sta tornando in voga in questo periodo per cause che hanno poco a che fare con le qualità del gioco in questione, quanto piuttosto con le eventuali possibilità di jailbreak di PS5 che hanno fatto salire il prezzo alle stelle .

Un caso particolare

Star Wars Racer Revenge venne lanciato originariamente nel 2002 su PS2 come gioco di corse incentrato sulla "corsa degli sgusci" introdotta in Episodio I, poi rilanciato nel 2015 su PS3 e nel 2016 su PS4, di cui è stata pubblicata un'edizione fisica da Limited Run Games, che è quella su cui è incentrata tutta la questione.

Una scena in corsa di Star Wars Racer Revenge

Il gioco è di fatto un seguito di Star Wars Episode I: Racer ed è un gioco di corse piuttosto interessante soprattutto per la sua particolare ambientazione, ma non rappresenta propriamente un titolo memorabile nella storia dei videogiochi.

Perché dunque così tanto interesse per l'edizione fisica di Star Wars Racer Revenge, tanto da far schizzare i prezzi alle stelle? La questione ha a che fare con il jailbreak di PS5, per il quale il titolo potrebbe risultare addirittura necessario.

A quanto pare, la versione fisica si porta dietro un bug che costituisce un loophole che consente agli utenti di introdurre un codice attraverso il menù della Hall of Fame, e questo difetto non viene corretto in maniera automatica con una patch nella sua versione fisica.

Per applicare la nuova versione 12.0 del jailbreak di PS5 risulterebbe dunque necessario agire attraverso questa particolare vulnerabilità presente in Star Wars Racer Revenge, motivo per il quale il gioco è tornato di grande interesse.

Il problema è che l'edizione di Limited Run Games è, ovviamente, limitata, e a quanto pare solo 8500 copie sono state distribuite sul mercato, dunque non sarà semplice trovarne molti in giro.

Curiosamente, proprio di recente è stato annunciato Star Wars: Galactic Racer, ovvero il nuovo gioco di corse ambientato nel celebre franchise.