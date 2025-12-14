Star Wars: Galactic Racer è il nuovo gioco di corse ambientato in una galassia lontana lontana

Star Wars: Galactic Racer è il nuovo gioco di corse sviluppato da Fuse Games e prodotto da Lucasfilm Games, che lo hanno presentato ufficialmente nel corso dei The Game Awards 2025. In arrivo nel corso del 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Galactic Racer punta a portare sui nostri schermi uno degli elementi che caratterizzano da sempre l'universo di Star Wars: la velocità. Che si tratti del salto nell'iperspazio o degli scattanti Speeder, la velocità è sempre stato un concetto caro alla saga cinematografica di Guerre Stellari e nei film non sono mancate le rappresentazioni di gare all'insegna della spettacolarità; ed è proprio su tale aspetto che gli sviluppatori di Fuse Games vogliono costruire le fondamenta di questa interessante esperienza corsistica.

Un'ambientazione affascinante Il trailer di Star Wars: Galactic Racer pone le basi per un titolo che appare profondamente legato alla lore di Guerre Stellari, com'era lecito attendersi: nel video lo scenario iniziale è quello sabbioso del pianeta Jakku e in bella vista c'è il relitto di un gigantesco Star Destroyer, finché a guadagnare la scena non sono le velocissime navicelle che si contendono la vittoria. Il design di questi veicoli si basa naturalmente sullo sconfinato materiale prodotto tra film, serie televisive, fumetti e animazione, sebbene sia bello immaginare anche un piccolo richiamo all'iconico WipeOut, che il genere dei racer "sospesi da terra" ha contribuito a sdoganarlo presso il grande pubblico e con grandissimo successo ai tempi della prima PlayStation. Cronologicamente, il gioco sviluppato da Fuse Games si colloca dopo la caduta dell'Impero, quando la Nuova Repubblica fatica a rimettere insieme i pezzi di una galassia frammentata e le attività clandestine dilagano nelle zone più oscure dell'Orlo Esterno, alimentando un giro di scommesse, intrattenimento illegale e ambizioni spesso smisurate. Due navicelle si affrontano in Star Wars: Galactic Racer È proprio qui che nasce il Campionato Galattico: una competizione gestita dai sindacati criminali, che sponsorizzano piloti spericolati perché si lancino in pista a velocità folli nel tentativo di superare i propri avversari a qualsiasi costo, con qualunque mezzo, e a tagliare il traguardo per primi così da intascare i ricchi premi in palio per i vincitori.

Una campagna che ha il sapore dell'avventura Il fulcro di Star Wars: Galactic Racer è rappresentato da una campagna in cui vestiremo i panni di Shade, un pilota schivo e solitario che gareggia per vendetta e affermazione personale. Nel corso della storia, il personaggio si troverà a dover compiere scelte strategiche, stringere alleanze e prendere decisioni che andranno a incidere sul suo percorso. Shade, il protagonista della campagna di Star Wars: Galactic Racer Saliti a bordo della nostra navicella, una volta in pista dovremo confrontarci con scenari che cambiano di volta in volta grazie alla presenza di elementi dinamici, ma soprattutto con l'aggressività di avversari che non si faranno scrupolo a speronarci nel tentativo di mandarci rovinosamente fuori strada, e magari dritti contro un muro, nel tentativo di chiudere la competizione al primo posto. Per poter essere più competitivi avremo modo di personalizzare i veicoli, scegliendo il nostro mezzo fra diverse categorie di mezzi a repulsione, ognuna dotata di un modello di guida unico, e applicando modifiche che possano adattarne le caratteristiche allo stile che intendiamo utilizzare, nel tentativo di trovare il miglior equilibrio possibile fra velocità, resistenza e capacità offensive. Uno dei veicoli di Star Wars: Galactic Racer Il mondo di Star Wars: Galactic Racer non si limiterà a proporre una sequenza di scenari, bensì ci inviterà a esplorare un'intera galassia: da Jakku ad Ando Prime, passando per nuovi pianeti come Sentinel One, ogni location presenta delle peculiarità che possono influenzare la gara, che si tratti di layout particolari o pericoli ambientali a cui prestare grande attenzione.