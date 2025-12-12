Star Wars Galactic Racers è stato annunciato per PC, PS5 e Xbox Series X | S

Durante i The Game Awards 2025 abbiamo avuto modo di vedere un nuovo gioco di guida di Fuse, a tema Star Wars. Parliamo di Star Wars Galactic Racers per PC, PS5 e Xbox Series X | S .

Il trailer di Star Wars: Galactic Racer

Il trailer ci mostra alcune sequenze cinematografiche delle "gare degli sgusci" viste in Star Wars Episodio 1, anche se a questo giro paiono essere molto più drammatiche ed esplosive del film per famiglie di George Lucas.

La descrizione ufficiale recita: "Star Wars: Galactic Racer è una reinvenzione delle gare nate nell'Orlo Esterno senza legge della galassia di Star Wars. In arrivo nel 2026 per PlayStation 5, Xbox X|S e PC."

"Con l'Impero ormai scomparso e la galassia in fase di ricostruzione, viene fondata la Galactic League: un circuito clandestino e non autorizzato dove i sindacati finanziano il caos e vengono forgiati i campioni. Nessuna Forza. Nessuna profezia. Solo abilità, strategia e volontà di emergere."