No Law è il nuovo action in prima persona di Neon Giant e Krafton

Annunciato durante i The Game Awards, No Law è il nuovo action in prima persona di Neon Giant e Krafton, in arrivo prossimamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S: vediamo il primo trailer.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   12/12/2025
Il protagonista di No Law

Neon Giant e Krafton hanno annunciato No Law, un action in prima persona ambientato nella città fittizia di Port Desire: un luogo in cui il confine fra legalità e anarchia è scomparso da tempo, dove non ci sono regole se non quella del più forte e del più feroce.

Il protagonista del gioco è Grey Harker, un veterano che ha abbandonato la vita militare ma che, a quanto pare, non è riuscito a lasciarsi davvero il passato alle spalle, visto che un giorno viene raggiunto da un gruppo di mercenari che lo riducono in fin di vita.

Determinato a vendicarsi, l'uomo rispolvera il suo vecchio arsenale e parte alla ricerca delle persone che lo hanno pestato, ma soprattutto dei loro mandanti, in un percorso fatto di violenza, spartan kick e violenti scontri a fuoco in prima persona.

Anche l'esplorazione riveste un ruolo centrale in No Law, come dimostra lo scenario open world del gioco, ricco di verticalità ed elementi che potremo sfruttare a nostro vantaggio per eliminare qualsiasi insidia.

Grey "Wick" Harker

No Law è dunque il titolo ufficiale del misterioso Project Impact, il nuovo gioco degli autori di The Ascent, alle prese con un'esperienza decisamente diversa e più ambiziosa rispetto al loro progetto d'esordio.

Il trailer include diverse sequenze di gameplay e mostra come il protagonista possa optare per due diversi approcci all'azione, muovendosi in maniera silenziosa oppure affrontando i nemici a viso aperto e armi spianate, sperimentando eventualmente strategie differenti.

#The Game Awards
