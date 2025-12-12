No Law è il nuovo action in prima persona di Neon Giant e Krafton

Neon Giant e Krafton hanno annunciato No Law, un action in prima persona ambientato nella città fittizia di Port Desire: un luogo in cui il confine fra legalità e anarchia è scomparso da tempo, dove non ci sono regole se non quella del più forte e del più feroce.

Il protagonista del gioco è Grey Harker, un veterano che ha abbandonato la vita militare ma che, a quanto pare, non è riuscito a lasciarsi davvero il passato alle spalle, visto che un giorno viene raggiunto da un gruppo di mercenari che lo riducono in fin di vita.

Determinato a vendicarsi, l'uomo rispolvera il suo vecchio arsenale e parte alla ricerca delle persone che lo hanno pestato, ma soprattutto dei loro mandanti, in un percorso fatto di violenza, spartan kick e violenti scontri a fuoco in prima persona.

Anche l'esplorazione riveste un ruolo centrale in No Law, come dimostra lo scenario open world del gioco, ricco di verticalità ed elementi che potremo sfruttare a nostro vantaggio per eliminare qualsiasi insidia.