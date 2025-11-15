Krafton ha lanciato degli incentivi per le dimissioni volontarie dei suoi dipendenti, mentre spinge per l'IA

Krafton si sta trasformando in un'azienda "AI First" e, come prevedibile, ha deciso di diventare più agile, lasciando a casa il maggior numero possibile di esseri umani. L'editore di PUBG e Subnautica 2 ha annunciato che inizierà a offrire un programma di supporto alle dimissioni per tutti i suoi dipendenti, che evidentemente non servono più.

L'umanità è di troppo

Come riportato da Business Korea, diverse fonti hanno indicato che le dimissioni volontarie sono state offerte a tutti i dipendenti di Krafton a partire dal 12 novembre 2025. Un rappresentante ha dichiarato: "Lo scopo principale è supportare i membri nel progettare in modo proattivo la propria direzione di crescita e nell'intraprendere nuove sfide sia all'interno che all'esterno dell'azienda, nell'era della trasformazione guidata dall'intelligenza artificiale." Sono di troppo, insomma.

Krafton lanciata verso l'IA

Krafton ha aggiunto che questo programma rappresenta un'opzione per i dipendenti che non desiderano seguire la nuova direzione dell'azienda, affermando: "La società prevede di supportare i membri nel decidere autonomamente se continuare il percorso di cambiamento internamente o espandersi verso l'esterno." Krafton sostiene che il programma di dimissioni volontarie sia incentrato sul supporto ai dipendenti e non su una riduzione del personale, che comunque sarà inevitabilmente ridotto.

L'azienda offre pagamenti ai dipendenti che decidono di dimettersi volontariamente, basati sulla durata del loro impiego. Ad esempio, ai dipendenti con un anno o meno di anzianità verranno offerti sei mesi di stipendio, mentre chi ha oltre undici anni di servizio avrà diritto a trentasei mesi.

Mentre licenzia persone, Krafton ha annunciato di aver registrato un terzo trimestre da record, accumulando 2.407 trilioni di KRW (1,4 miliardi di euro circa) in ricavi e 1.052 trilioni di KRW di profitti operativi. L'azienda ha dichiarato: "È la prima volta dalla fondazione della società che il profitto operativo cumulativo del terzo trimestre supera 1 trilione di KRW."