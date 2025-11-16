Lo spot di Call of Duty: Black Ops 7 parla dell'episodio più grande di sempre

Activision ha pubblicato lo spot italiano di Call of Duty: Black Ops 7, con un montaggio dalla tradizionale durata di trenta secondi che parla dell'episodio più grande di sempre per la saga di Black Ops, e a giudicare dai contenuti del pacchetto non gli si può dare torto.
Il nuovo capitolo vanta infatti una modalità Endgame completamente inedita, che verrà arricchita e aggiornata nel corso del tempo, ben diciotto mappe per il multiplayer competitivo e una modalità Zombie mai così ambiziosa, che punta sulla narrazione e include il ritorno del classico survival a turni, oltre al minigioco Dead Ops.
Certo, la campagna delude sul piano della narrazione e compie delle scelte molto forti; su tutte l'impostazione cooperativa, che implica una serie di limitazioni e che in questi giorni è finita al centro di tante polemiche da parte dei giocatori.
Il comparto online si conferma però solidissimo, con un ulteriore arricchimento del Movimento Assoluto introdotto con Black Ops 6 e una varietà di mappe e modalità che non mancheranno di entusiasmare i tantissimi appassionati di Call of Duty.
Che cosa dicono i numeri?
Se è vero che i primi voti di Call of Duty: Black Ops 7 sono decisamente positivi, resta da capire se questo nuovo episodio verrà premiato o meno dal pubblico, con la grande incognita del Game Pass a sottrarre inevitabilmente vendite ma ad aumentare potenzialmente il numero degli utenti coinvolti.
A proposito di numeri, per il momento quelli su Steam sono bassini e non si avvicinano minimamente ai picchi registrati da Battlefield 6 o dal "terzo incomodo", ARC Raiders, ma anche qui l'elemento Game Pass potrebbe aver giocato un ruolo importante: staremo a vedere.