Call of Duty Black Ops 7 ottiene un picco di giocatori su Steam molto più basso del previsto, ma...

Non abbiamo ancora dei dati ufficiali, ma possiamo farci un'idea dei numeri tramite SteamDB , ovviamente unicamente per quanto riguarda la versione PC e ancora più precisamente la versione per la piattaforma di Valve. I primi numeri, però, non sono particolarmente entusiasmanti .

Call of Duty Black Ops 7 è finalmente arrivato e i videogiocatori di tutto il mondo si sono lanciati sull'opera di Activision e Microsoft. Quanti esattamente hanno deciso di dedicarsi all'FPS?

I dati di Call of Duty Black Ops 7 su Steam

Secondo i dati di SteamDB, al momento della scrittura Call of Duty Black Ops 7 ha raggiunto poco più di 86.000 giocatori contemporanei: la cifra è in crescita e potrebbe variare in positivo nelle prossime ore, ma rimane comunque ben più bassa dei risultati ottenuti da Call of Duty Black Ops 6 nel 2024, che aveva raccolto quasi 230.000 utenti contemporanei.

Il grafico dei risultati di Call of Duty Black Ops 7

La cifra di CoD è ancora più d'impatto nel momento in cui si nota che Arc Raiders e Battlefield 6 stanno raccogliendo rispettivamente oltre 418.000 utenti contemporanei (in crescita) e oltre 271.000 giocatori (anche qui, in crescita). In breve, pare che Black Ops 7 stia faticando rispetto alla concorrenza e rispetto al precedente capitolo.

La parola chiave qui è "pare". Dobbiamo infatti ricordare che Call of Duty Black Ops 7 è disponibile anche su Game Pass, che potrebbe in questo momento rappresentare una grossa fetta dei giocatori su PC. Aggiungiamo poi che i nuovi giochi tendono a ricevere il proprio picco di utenti nel fine settimana, quindi è possibile che molti abbiano preferito aspettare un giorno in più per iniziare con tutta calma la nuova avventura, causando così un numero di utenti contemporanei (che non rappresentano le vendite totali) più basso del previsto.

Vi lasciamo in conclusione alla nostra recensione di Call of Duty Black Ops 7.