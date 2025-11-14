I biglietti da visita di Call of Duty: Black Ops 7 sono stati creati con l'IA? Activision risponde

I biglietti da visita di Call of Duty: Black Ops 7 sono stati creati con l'IA? Sono parecchi gli indizi che puntano in tale direzione e la questione ha inevitabilmente generato delle polemiche, spingendo Activision a rispondere ufficialmente.

"Come molti altri nel mondo utilizziamo una varietà di tool digitali, inclusi strumenti di IA, per fornire capacità e supporto ai nostri team nella creazione delle migliori esperienze di gioco possibili per gli utenti", si legge nella nota.

Ad ogni modo, ha tenuto a precisare Activision, "il nostro processo creativo continua a essere guidato dai talentuosi individui che lavorano nei nostri studi." Si tratta di una risposta soddisfacente?

Di certo è un'ammissione che per determinati elementi di Call of Duty: Black Ops 7, nella fattispecie biglietti da visita e icone Prestigio, gli studi hanno approfittato di tecnologie generative anziché affidare la realizzazione di artwork ad artisti umani.