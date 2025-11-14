Escape From Tarkov avrà finalmente un tutorial per aiutare chi abbandona il gioco subito

Dal punto di vista degli sviluppatori non ha però molto senso allontanare chi non ha immediatamente le capacità o anche solo la pazienza per affrontare Escape from Tarkov. Non ci stupisce quindi che con l'arrivo della versione 1.0 il 15 novembre , Battlestate Games abbia deciso di rendere disponibile anche un tutorial .

Le novità di Escape from Tarkov

Fino ad oggi, Escape from Tarkov vi faceva creare un personaggio e poi vi lanciava nel gioco senza grandi spiegazioni. I primi compiti non sono complessi, ma il giocatore non ha alcun tipo di guida, nessun indicatore sulla mappa o alcun aiuto.

Anche le meccaniche principali del gioco non vengono spiegate e funzionalità come la cura, la gestione dell'inventario e delle armi vengono lasciate in mano al giocatore, che deve sperimentare e comprendere cosa fare. Si tratta di un sistema che può piacere, ma con la pubblicazione della versione 1.0 pare arrivato il momento di rendere la vita più semplice ai giocatori.

Il tutorial è però solo una parte delle novità, visto che gli sviluppatori introdurranno una serie di guide dedicate alla progressione con spiegazioni passo dopo passo: questi contenuti si basano sulle guide pubblicate nel corso dell'ultimo anno circa.

Inoltre, ci sarà una modalità storia non lineare, contenuti di endgame, una nuova mappa, nuove meccaniche, armi e tanti miglioramenti su ogni elemento del gioco. Ricordiamo che Escape from Tarkov 1.0 arriva anche su Steam.