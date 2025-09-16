Escape from Tarkov 1.0 arriva su Steam, ma dovrete ricomprarlo

Lo scorso mese, il team di sviluppo Battlestale ha svelato che - dopo 9 anni di accesso anticipato - il videogioco sparatutto di estrazione Escape from Tarkov sarebbe finalmente stato pubblicato in versione 1.0 su Steam . Precisamente, sarà disponibile il 15 novembre 2025 .

Escape from Tarkov va ricomprato

L'informazione proviene dalla FAQ ufficiale di Escape from Tarkov, all'interno della quale Battlestate ha confermato che per passare alla versione Steam una volta che questa sarà disponibile sarà obbligatorio ricomprare il gioco. Ovviamente questo permetterà di collegare il proprio account Battlestate per continuare a usare il proprio salvataggio.

Precisamente la spiegazione recita come segue: "Sì. Per giocare a Escape from Tarkov tramite Steam, è necessario acquistare una qualsiasi edizione del gioco su Steam. È quindi possibile collegare il proprio account Battlestate Games esistente con una copia attiva del gioco al proprio profilo Steam. Se le edizioni sono diverse, al momento dell'avvio del gioco tramite Steam verrà automaticamente utilizzata l'edizione superiore delle due."

Ovviamente si può semplicemente continuare a giocare tramite il launcher di Battlestate e non si è obbligati a ricomprare il videogioco, ma per molti giocatori è spesso più soddisfacente avere tutti i propri giochi su una unica piattaforma, come ha dimostrato l'arrivo di Epic Games Store e il rifiuto di molti di giocare le esclusive "tolte" a Steam.

Se vi domandate invece se Escape from Tarkov arriverà su console, uno sviluppatore risponde con una battuta.