Hollow Knight Silksong riceverà presto la Patch 2 con molti miglioramenti e correzioni

Hollow Knight: Silksong sta per ricevere la Patch 2, che conterrà diversi miglioramenti e aggiustamenti vari, presentandosi come un aggiornamento prettamente correttivo ma che risulterà comunque molto importante visti gli ambiti in cui spazia.
Dopo la prima patch messa a disposizione la scorsa settimana, evidentemente Team Cherry non ha fatto pause e sta continuando a lavorare in maniera spedita al supporto post-lancio, considerando che si parla già di una Patch 2 in arrivo, che potrebbe essere distribuita nei prossimi giorni.
L'informazione arriva dagli stessi sviluppatori, che hanno recentemente pubblicato un messaggio su Steam in cui forniscono le prime informazioni dettagliate su questo nuovo aggiornamento, pur riferendo che non si tratta ancora di note complete e che altri elementi potrebbero essere aggiunti.
Un aggiornamento prettamente correttivo
Come successo anche per l'aggiornamento precedente, la nuova versione del software, ovvero la 1.0.28626, è già disponibile sul canale beta pubblico per Hollow Knight: Silksong, dunque alcuni utenti PC possono già testare la nuova versione.
Anche in questo caso si tratta di variazioni applicate soprattutto "sotto il cofano" del gioco, dunque non facilmente visibili a prima vista, ma che vanno comunque a colpire diversi elementi tecnici e legati al bilanciamento.
Tra le aggiunte maggiormente visibili c'è probabilmente l'aggiunta di una nuova opzione grafica tra le impostazioni "avanzate", che consente di attivare l'effetto Dithering, in grado di ridurre il color banding ma con la conseguenza di "ammorbidire" un po' lo sfondo.
Per il resto, potete trovare le caratteristiche della patch a questo indirizzo, come potete vedere si tratta in gran parte di aggiustamenti relativi a bug o imperfezioni rilevate all'interno del gioco.