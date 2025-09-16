Hollow Knight Silksong riceverà presto la Patch 2 con molti miglioramenti e correzioni

Hollow Knight: Silksong sta per ricevere la Patch 2, che conterrà diversi miglioramenti e aggiustamenti vari, presentandosi come un aggiornamento prettamente correttivo ma che risulterà comunque molto importante visti gli ambiti in cui spazia.

Dopo la prima patch messa a disposizione la scorsa settimana, evidentemente Team Cherry non ha fatto pause e sta continuando a lavorare in maniera spedita al supporto post-lancio, considerando che si parla già di una Patch 2 in arrivo, che potrebbe essere distribuita nei prossimi giorni.

L'informazione arriva dagli stessi sviluppatori, che hanno recentemente pubblicato un messaggio su Steam in cui forniscono le prime informazioni dettagliate su questo nuovo aggiornamento, pur riferendo che non si tratta ancora di note complete e che altri elementi potrebbero essere aggiunti.