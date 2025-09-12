Hollow Knight Silksong riceve la prima patch da ora: rende più facili alcune parti e migliora vari aspetti

Come era stato annunciato già nei giorni scorsi, il primo aggiornamento di Hollow Knight: Silksong è disponibile in queste ore, con la versione PC a riceverla per prima su Steam e GOG e le versioni Xbox e Nintendo Switch in arrivo, mentre su PS4 e PS5 ci sarà da aspettare un po' di più.
In base a quanto riferito da Team Cherry, gli utenti PlayStation dovrebbero ricevere la patch entro le prossime 48 ore, dunque si tratta comunque di un aggiornamento che dovrebbe arrivare praticamente a tutti tra oggi e domani, salvo eventuali problemi nella distribuzione.
Il primo aggiornamento di Hollow Knight: Silksong è rappresentato dalla patch 1.0.28497, che apporta diverse correzioni e migliorie andando anche ad influire sul bilanciamento, in particolare rendendo più facili alcune sezioni iniziali.
Alcune modifiche a difficoltà e miglioramenti vari
La maggiore parte dei cambiamenti applicati dalla nuova patch erano stati riportati già nei giorni scorsi, ma per le note ufficiali con tutti i dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale del gioco, dove vengono riportate le informazioni complete.
Tra le novità di maggior rilievo troviamo una riduzione nella difficoltà dei boss Moorwing e Sister Splinter all'inizio del gioco, oltre a una riduzione del danno da parte dei Sandcarver e a un aggiustamento anche sui prezzi di alcuni oggetti.
Tra gli altri cambiamenti effettuati, troviamo anche i seguenti:
- Risolto un problema per cui i giocatori potevano rimanere senza mantello dopo la sequenza di fuga da Slab
- Aggiustato il problema per cui l'operazione Infestazione spesso non poteva essere completata durante la fase avanzata del gioco
- Sistemato il problema che impediva il completamento dell'operazione "Beast in the Bells" quando la Bestia Campana veniva evocata al Bilewater Bellway durante la fase avanzata del gioco
- Risolto il problema che causava il blocco del personaggio in volo dopo essere rimbalzato su alcuni proiettili
- Aggiustato il problema che rendeva talvolta inaccessibili le consegne del corriere nell'Atto 3
- Sistemato il problema che causava un comportamento errato del legame artigianale nei ricordi
- Aggiustato il blocco soft-lock dello strumento Lace all'inizio della battaglia in Deep Docks
- Risolto il problema che a volte Silk Snippers nella Cappella del Mietitore rimaneva bloccato fuori dai confini
- Sistemato il problema che Claw Mirrors lasciava Hornet capovolto se subiva danni durante un momento specifico mentre era vincolato
- Risolto il problema che Snitch Pick non dava rosari e frammenti di conchiglia come previsto
- Aggiustato l'input di override del galleggiamento (giù + salto, dopo che il giocatore ha Faydown Cloak)
- Leggera riduzione della difficoltà nei boss Moorwing e Sister Splinter all'inizio del gioco
- Riduzione del danno causato dai Sandcarvers
- Revisione leggera nel sistema di collisione dei baccelli
- Leggera riduzione dei prezzi di Bellway e Bell Bench a metà gioco
- Leggero aumento dei rosari ottenibili come ricompensa dai relitti e dai cilindri dei salmi
- Aumento dei rosari ottenibili come ricompensa per le consegne dei corrieri
- Varie correzioni e modifiche aggiuntive
Il fenomenale metroidvania di Team Cherry si sta confermando un grande successo, in base ai primi numeri del gioco che sono stati stimati da un analista, ma basta guardare anche il grande scalpore suscitato nella community con la sua uscita.
Se volete qualche consiglio, vi rimandiamo all'approfondimento su tutte le abilità di Hornet e dove ottenerle e su tutte le chiavi e dove trovarle.