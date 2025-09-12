Hollow Knight Silksong riceve la prima patch da ora: rende più facili alcune parti e migliora vari aspetti

Come era stato annunciato già nei giorni scorsi, il primo aggiornamento di Hollow Knight: Silksong è disponibile in queste ore, con la versione PC a riceverla per prima su Steam e GOG e le versioni Xbox e Nintendo Switch in arrivo, mentre su PS4 e PS5 ci sarà da aspettare un po' di più.

In base a quanto riferito da Team Cherry, gli utenti PlayStation dovrebbero ricevere la patch entro le prossime 48 ore, dunque si tratta comunque di un aggiornamento che dovrebbe arrivare praticamente a tutti tra oggi e domani, salvo eventuali problemi nella distribuzione.

Il primo aggiornamento di Hollow Knight: Silksong è rappresentato dalla patch 1.0.28497, che apporta diverse correzioni e migliorie andando anche ad influire sul bilanciamento, in particolare rendendo più facili alcune sezioni iniziali.