Hollow Knight Silksong: tutte le chiavi e dove trovarle

In puro stile metroidvania, Hollow Knight: Silksong è disseminato di passaggi che rimarranno inaccessibili per la maggior parte dell'avventura di Hornet. Se alcuni di questi percorsi richiedono d'ottenere determinati potenziamenti prima che sia possibile proseguire, in questo caso s'incontrano anche diverse porte e cancelli sigillati, alcuni dei quali richiedono delle chiavi per poter proseguire. In questa guida alle chiavi di Hollow Knight: Silksong indichiamo la posizione di tutte le chiavi e di tutte le porte che aprono, che si tratti della Chiave Semplice, della Chiave dell'Apostata o di altre varianti disseminate ai quattro angoli di Lungitela.

Chiave Semplice In Hollow Knight: Silksong sono presenti quattro chiavi semplici che aprono quattro serrature semplici disseminate nel mondo di gioco. Ovviamente, queste chiavi garantiscono l'accesso a zone prevalentemente opzionali, ma c'è una serratura in particolare che merita attenzione. Per prima cosa parleremo della posizione di tutte le Chiavi Semplici, dopodiché analizzeremo le porte che aprono e i contenuti che potete aspettarvi all'interno. Chiave Semplice #1 La prima Chiave Semplice è in vendita dal mercante dell'insediamento iniziale del gioco, ovvero Bossopiano, nella regione di Grottamuschio. Il prezzo è di 500 Grani, che potrebbero sembrare tanti ma si possono raccogliere abbastanza in fretta sul confine tra l'Antro e Borgomuschio. Non vi consigliamo di raccogliere subito questa chiave a meno che non vogliate recuperare l'Emblema dell'Errante, che sblocca il set di mosse dell'originale Hollow Knight. Chiave Semplice #2 La seconda Chiave Semplice si trova nella Via del Peccato, un'area opzionale accessibile tramite Terruggiosa solamente dopo aver ottenuto il Wall-Jump per Hornet. Nell'immagine qui sotto abbiamo segnalato brevemente la strada per raggiungere l'area. La Chiave Semplice viene lasciata cadere da un nemico normale di quest'area, ovvero il Custode degli Scarafaggi che si trova nella sezione più in alto della regione, per la precisione all'estremità sinistra, come indicato nell'immagine qui sotto. Chiave Semplice #3 La terza Chiave Semplice si può trovare a Suonclave. Suonclave è un insediamento che dovrete "creare" voi. Suonando la campana del primo tempio attirerete i Pellegrini. Dopo un paio di viaggi nel mondo, nella bacheca di Suonclave troverete una missione che vi chiede di salvare una mercante perduta di nome Jubilana, che dovrete rintracciare nella Cittadella tramite il solito sistema. Una volta salvata si sposterà a Suonclave e venderà la chiave per 650 Grani. Chiave Semplice #4 L'ultima Chiave Semplice si trova a Sabbie di Karak. Questa regione opzionale diventa accessibile solamente dopo aver recuperato il rampino di Hornet nelle Fonderie durante la missione principale. A quel punto, basta recarsi a Gradini Perduti dove c'è la casa della Puntaspilli e utilizzare il rampino per raggiungere l'area. Nell'immagine qui sopra potete vedere la posizione esatta dove la chiave può essere recuperata dal corpo di un pellegrino. Serratura #1 Segnaliamo questa serratura per prima per la sua importanza per sbloccare l'Atto 3 di Silksong. Potete, infatti, usare una Chiave Semplice per liberare il Principe Verde, un personaggio imprigionato nella Via del Peccato, esattamente come potete vedere nell'immagine qui sopra. Potrete incontrarlo nuovamente nella Cittadella, in ogni caso è obbligatorio liberarlo per accedere al terzo atto del gioco. Serratura #2 La seconda serratura è quella della Via dei Vermi, un'area opzionale appena sopra Grottamuschio. Potete esplorare la regione e il Tessinido per ottenere qualche ricompensa, ma la cosa importante è che questa sezione garantisce accesso all'Ossario (indicato nell'immagine qui sopra) in cui potete recuperare l'Emblema dell'Errante. Serratura #3 La terza serratura si trova nelle Piattafonde e garantisce l'accesso a un'enorme area secondaria che in futuro vi sarà molto utile. Il problema è che per poterla esplorare davvero tutta dovrete per forza ottenere il Rampino di Hornet che si trova nelle Fonderie della Cittadella, indispensabile per finire il gioco. Una volta ottenuto il Rampino vi consigliamo di fare un giro in quest'area. Serratura #4 L'ultima serratura si trova nel Foro, area che dovrete raggiungere per forza per completare l'avventura principale, una zona nella parte alta della Cittadella dove avete affrontato - o prima o poi dovrete affrontare - una letale orda di nemici. In questo caso all'interno si trova solo uno strumento, quindi di tutte le porte si tratta senza dubbio della meno "urgente" da aprire.

Chiave Bianca La Chiave Bianca si trova sul corpo di un Pellegrino a Suonclave, proprio accanto le sbarre che si affacciano nel vuoto. Per poterla utilizzare dovrete raggiungere la Corsia Bianca (segnata in verde nell'immagine qui sopra) accedendo all'infermeria della Cittadella e a diversi passaggi segreti che vi apriranno nuove strade nei sotterranei. Sbloccare la Corsia Bianca è indispensabile per completare alcune missioni.

Chiave del Chirurgo Una volta ottenuto l'accesso alla Corsia Bianca, potreste imbattervi in una porta che richiede l'utilizzo di una Chiave Decorata. La chiave che state cercando è la Chiave del Chirurgo. Questa chiave si trova all'estremità in alto a destra della Corsia Bianca, segnalata in rosso nell'immagine qui sopra. Per poterla prendere avrete bisogno del rampino di Hornet, per agganciarvi a un anello come indicato dall'immagine qui sotto. A quel punto cadrà il corpo di un pellegrino con annessa la chiave. Occhio ad aprire la serratura e proseguire, perché vi aspetta uno scontro semplice ma piuttosto fastidioso, quindi preparatevi a dovere.

Chiave dell'Apostata La Chiave dell'Apostata è l'unica chiave che vi mancherà una volta che avrete completato la zona opzionale della Stele. Quest'area può essere raggiunta in diversi modi, sia tramite la sequenza in stile Metal Gear Solid opzionale in seguito al rapimento di Hornet a Piattafonde, sia normalmente dalla Cittadella. Nell'immagine qui sopra abbiamo segnalato la posizione della chiave, che si trova nei Dotti Putridi. Per accedere ai Dotti Putridi avrete bisogno del Doppio Salto (che si ottiene sul Monte Fatato) e dovrete raggiungere prima il Memorium, nella zona più alta della Cittadella (potete notarlo nell'immagine qui sopra). Una volta ottenuta questa chiave potrete accedere a tutte le zone sigillate della Stele, ma fate molta attenzione a quel che potreste trovare dentro la prigione...