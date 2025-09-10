Hollow Knight Silksong: come sbloccare il set di mosse del primo Hollow Knight

Una delle maggiori lamentele che l'utenza ha mosso a Hollow Knight Silksong sta in alcune modifiche effettuate al sistema di movimento e di combattimento della protagonista Hornet: ai giocatori, nello specifico, non è andato giù il "pogo" diagonale, ovvero l'attacco aereo verso il basso che in questo sequel, per l'appunto non si sviluppa perfettamente in verticale. Il fatto è che, grazie al nuovo sistema degli Emblemi, è possibile sbloccare diversi set di mosse al fine di personalizzare nel dettaglio il gameplay che regola la protagonista. E non è finita qui, perché fra le opzioni disponibili c'è anche quella di utilizzare il set di mosse originale del primo capitolo di Hollow Knight.
In questa breve guida a Hollow Knight: Silksong vediamo come sbloccare il set di mosse del primo episodio, un'aggiunta che per chi ha dedicato tante ore al predecessore può rivelarsi un'arma dal valore inestimabile.
Come ottenere l'Emblema dell?Errante
L'Emblema dell'Errante, che offre il set di mosse del primo Hollow Knight, si può ottenere molto presto durante l'avventura di Hollow Knight: Silksong, ma ci sono un paio di requisiti da rispettare che vedremo di seguito. Il modo più facile per ottenerlo è comprando una Chiave Semplice, ma è possibile raggiungere l'area in cui è nascosto anche sfruttando le vostre capacità di platforming, risparmiando qualche Grano. Anzitutto, vediamo la posizione esatta dell'Emblema, dopodiché spieghiamo come raggiungerlo.
Requisiti:
- Lo Scatto (Piattafonde) e una Chiave Semplice (Bossopiano) se non volete fare del platforming.
- Lo Scatto (Piattafonde) e la Planata (Campi Ermi) se siete disposti a faticare un po' di più.
Metodo 1: Chiave Semplice
- Per prima cosa servirà l'abilità Scatto, che si ottiene nelle Piattafonde. Le Piattafonde sono la terza zona sulla destra, subito dopo l'Antro.
- La Chiave Semplice si può comprare a Bossopiano per 500 Grani. Può sembrare un prezzo elevato, ma sul confine fra l'Antro e Borgomuschio è possibile farmare i piccoli insetti per ottenerli abbastanza in fretta, utilizzando la panchina per resettare l'area..
- Una volta ottenuta la Chiave Semplice, prendete l'ascensore che parte da Bossopiano (se non l'avete sbloccato vi basta attivarlo arrivando da Borgomuschio. Ora grazie allo scatto potete attraversare il burrone e raggiungere l'altro lato, come indicato nell'immagine qui sopra, per entrare in una nuova regione chiamata Vie dei Vermi. Grazie allo scatto potrete oltrepassare facilmente l'insetto che vomita e raggiungere le zone successive verso sinistra.
- Ora che avete una Chiave Semplice potete aprire la porta: lasciatevi cadere nel primo condotto verso il basso e continuate a proseguire senza voltarvi indietro. Lasciandovi cadere un'ultima volta raggiungerete l'Ossario, luogo in cui si trova la Cappella dell'Errante. Entrate e recuperate l'Emblema, e il gioco è fatto.
Metodo 2: Platforming
- NOTA: Con questo metodo non dovrete comprare la Chiave Semplice risparmiando 500 Grani, ma quella chiave non serve solamente per raggiungere l'Emblema, ci sono altre ricompense nelle Vie dei Vermi che richiedono per forza di fare l'acquisto prima o poi.
- Questo metodo è un po' più complesso perché richiede di fare un po' di platforming alla cieca ma soprattutto di avere accesso alla Planata, che si ottiene nella zona dei Campi Ermi, all'estremo lato destro della mappa dopo le Piattafonde.
- Partite sempre dalla cima dell'ascensore di Borgomuschio, esattamente dove indicato nell'immagine qui sopra. A quel punto, dovete utilizzare lo scatto e la planata per attraversare il burrone e avvicinarvi il più possibile al lato sinistro di Grottamuschio. Se vedete bene, c'è una grossa piattaforma indicata sulla mappa: dovete atterrare su quella piattaforma.
- Una volta raggiunta la piattaforma, non dovete fare altro che lasciarvi cadere nel buco e raggiungere l'Ossario, dove recuperare l'Emblema che state cercando.
E questo è tutto: ora finalmente non potrete più imprecare per colpa del "pogo" diagonale e godervi l'amato set di mosse dell'originale Hollow Knight.