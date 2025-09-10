Panzer Dragoon II Zwei: Remake è ancora vivo e sarà al TGS 2025: confermata l'uscita su PC e console

Dopo quasi cinque anni di silenzio radio, che avevano fatto temere la cancellazione del progetto, Panzer Dragoon II Zwei: Remake è riemerso in queste ore con la conferma che il gioco esiste e che uscirà su PC e console in data ancora da annunciare, oltre alla sua presenza al Tokyo Game Show 2025.

I team di sviluppo MegaPixel Studio e Storm Trident, insieme al publisher Forever Entertainment, hanno annunciato che Panzer Dragoon II Zwei: Remake sarà presente al TGS 2025 in forma giocabile, cosa che dovrebbe attestare un buon stato di avanzamento nei lavori.

L'ultima volta che si è parlato di Panzer Dragoon II Zwei: Remake era il 2021, e l'editore aveva riferito che il periodo di uscita doveva essere proprio quell'anno, ma evidentemente le cose non sono andate proprio come previsto.