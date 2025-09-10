Panzer Dragoon II Zwei: Remake è ancora vivo e sarà al TGS 2025: confermata l'uscita su PC e console

Dopo quasi cinque anni di silenzio radio, che avevano fatto temere la cancellazione del progetto, Panzer Dragoon II Zwei: Remake è riemerso in queste ore con la conferma che il gioco esiste e che uscirà su PC e console in data ancora da annunciare, oltre alla sua presenza al Tokyo Game Show 2025.
I team di sviluppo MegaPixel Studio e Storm Trident, insieme al publisher Forever Entertainment, hanno annunciato che Panzer Dragoon II Zwei: Remake sarà presente al TGS 2025 in forma giocabile, cosa che dovrebbe attestare un buon stato di avanzamento nei lavori.
L'ultima volta che si è parlato di Panzer Dragoon II Zwei: Remake era il 2021, e l'editore aveva riferito che il periodo di uscita doveva essere proprio quell'anno, ma evidentemente le cose non sono andate proprio come previsto.
Il remake di un classico, finalmente in arrivo
A distanza di oltre quattro anni, Panzer Dragoon II Zwei: Remake batte un colpo e questa volta sembra essere più concreto: con il gioco SEGA originale che ha compiuto ormai 30 anni proprio lo scorso marzo, tutto dovrebbe essere pronto per delle informazioni più sostanziose.
Il remake verrà pubblicato su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch e ha già il prezzo fissato a 24,99$, ma manca al momento una data di uscita, che potrebbe essere annunciata proprio al TGS 2025.
Panzer Dragoon II Zwei: Remake è una versione rinnovata del secondo capitolo della leggendaria serie di sparatutto su binari ideata da Sega, che ci catapulta in un mondo unico dove antiche rovine, un opprimente potere imperiale e creature misteriose plasmano il destino di un intero continente.
Protagonista della storia è Jean Jacque Lundi, un giovane cavaliere che, insieme al suo straordinario compagno alato, un drago di nome Lagi, intraprende un viaggio pericoloso pieno di battaglie, scoperte e segreti di antiche civiltà.
Il gameplay rimane quello classico, ovvero si tratta di uno spettacolare sparatutto su binari con combattimenti frenetici in cui ci si scontra con i nemici usando le armi di Lundi e i devastanti laser di Lagi.
A questi scontri si aggiungono parti narrative, dialoghi, la cura e l'evoluzione del drago e vari percorsi da intraprendere.