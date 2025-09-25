Panzer Dragoon II Zwei: Remake si mostra in video con un gameplay dalla demo del TGS 2025

Come era stato promesso, Panzer Dragoon II Zwei: Remake è tornato a farsi vedere in occasione del Tokyo Game Show, e questo video ripreso dalla demo a disposizione nel corso dell'evento attesta le evoluzioni effettuate su questo rifacimento del gioco storico di Sega.
Dopo quasi cinque anni di silenzio radio, i team di sviluppo MegaPixel Studio e Storm Trident, insieme al publisher Forever Entertainment, hanno finalmente mostrato Panzer Dragoon II Zwei: Remake in azione, come potete vedere qui sotto, come era stato annunciato nei giorni scorsi, ma non c'è ancora una data di uscita del gioco.
L'ultima volta che si è parlato di Panzer Dragoon II Zwei: Remake era il 2021, e l'editore aveva riferito che il periodo di uscita doveva essere proprio quell'anno, ma evidentemente le cose non sono andate proprio come previsto.
Un remake molto atteso
In ogni caso, Panzer Dragoon II Zwei: Remake ha fatto evidentemente dei grandi passi avanti e la demo mostrata in occasione del TGS 2025 appare alquanto convincente come riedizione del classico con grafica adattata alle piattaforme moderne.
Con l'originale che ha compiuto ormai 30 anni proprio lo scorso marzo siamo nel periodo giusto per un revival, dunque a questo punto attendiamo informazioni sul lancio di questo remake, atteso su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch e ha già il prezzo fissato a 24,99$.
Panzer Dragoon II Zwei: Remake è una versione rinnovata del secondo capitolo della leggendaria serie di sparatutto su binari ideata da Sega, che ci catapulta in un mondo unico dove antiche rovine, un opprimente potere imperiale e creature misteriose plasmano il destino di un intero continente.
Protagonista della storia è Jean Jacque Lundi, un giovane cavaliere che, insieme al suo straordinario compagno alato, un drago di nome Lagi, intraprende un viaggio pericoloso pieno di battaglie, scoperte e segreti di antiche civiltà.
Il gameplay rimane quello classico, ovvero si tratta di uno spettacolare sparatutto su binari con combattimenti frenetici in cui ci si scontra con i nemici usando le armi di Lundi e i devastanti laser di Lagi.