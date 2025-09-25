Panzer Dragoon II Zwei: Remake si mostra in video con un gameplay dalla demo del TGS 2025

Come era stato promesso, Panzer Dragoon II Zwei: Remake è tornato a farsi vedere in occasione del Tokyo Game Show, e questo video ripreso dalla demo a disposizione nel corso dell'evento attesta le evoluzioni effettuate su questo rifacimento del gioco storico di Sega.

Dopo quasi cinque anni di silenzio radio, i team di sviluppo MegaPixel Studio e Storm Trident, insieme al publisher Forever Entertainment, hanno finalmente mostrato Panzer Dragoon II Zwei: Remake in azione, come potete vedere qui sotto, come era stato annunciato nei giorni scorsi, ma non c'è ancora una data di uscita del gioco.

L'ultima volta che si è parlato di Panzer Dragoon II Zwei: Remake era il 2021, e l'editore aveva riferito che il periodo di uscita doveva essere proprio quell'anno, ma evidentemente le cose non sono andate proprio come previsto.