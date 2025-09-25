Lo studio di Gears Tactics ha rotto con Tencent, tornando indipendente

Splash Damage , lo studio cui dobbiamo Gears Tactics , ha deciso di rompere con Tencent dopo l'acquisizione avvenuta nel 2020. A riportarlo è stata la testata GamesIndustry, che ha svelato anche dei dettagli. In particolare si parla di finanziamenti provenienti da investitori di private equity. Inoltre, la dirigenze rimarrà invariata. Non sono stati condivisi ulteriori dettagli sulla separazione, poiché lo studio ha scelto di non commentare oltre la vicenda.

Collaborazione non proprio proficua

Splash Damage ha sede nel Regno Unito e vanta una carriera di tutto rispetto, con titoli che spaziano da Wolfenstein: Enemy Territory al già citato Gears Tactics. Splash Damage vanta anche collaborazioni importanti, come quella con Microsoft per Halo: The Master Chief Collection e il lato multiplayer di Gears 4 e 5.

Un taglio netto tra Tencent e Splash Damage

Lo studio era stato acquistato da Leyou nel 2016, che a sua volta fu acquisita da Tencent nel 2020. Purtroppo, l'unione non ha dato buoni frutti, con importanti progetti che sono stati cancellati in corso d'opera, come Transformers: Reactivate. Speriamo che l'indipendenza ridia slancio allo studio.

Divorzi del genere non sono rari nel mondo dei videogiochi, come quello avvenuto recentemente tra The Chinese Room e Sumo Digital. Compagnie come Tencent possiedono una grande quantità di studi che finiscono per abbandonare senza troppi convenevoli, quando gli conviene.